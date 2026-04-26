許鞍華首揭當年罵哭關錦鵬：《投奔怒海》連拍幾週都失敗 電影市道疲弱歎預算太低局限題材

許鞍華導演、關錦鵬導演、劉天蘭及李樂詩博士昨晚（25日）出席香港流行文化節2026「奇幻電影之旅」《撞到正》4K數碼修復版全球首映禮，楊凡導演、吳偉倫導演與美術指導雷楚雄等到場支持。許鞍華與關錦鵬作為《撞到正》導演及副導演，許鞍華出場後揭穿當年罵哭關錦鵬的往事，兩位受訪時許鞍華憶述指：「當年《投奔怒海》連戲拍咗幾個禮拜都拍唔到，車出車入都拍唔到，有啲炆憎所以先鬧人。」關導坦言當年做錯事才被罵，澄清其實許導極少罵人，一向善待演員與工作人員。

關錦鵬親眼觀摩蕭芳芳表演

許鞍華則笑言：「我發火嘅事唔係好記得，無論人對我衰、我對人衰都唔記得，亦冇演員會令我炆憎。」關導則透露許鞍華習慣將演員拉到一旁輕聲指導。許鞍華亦自言並不渴求演員聽話：「演員有創意、做出嚟好過我想像先重要！蕭芳芳、葉德嫻與梅艷芳表現都能夠超越想像！」談到《撞到正》女主演兼監製蕭芳芳，關錦鵬坦誠自己是小影迷，能夠在鏡頭後親眼觀摩蕭芳芳表演機會難得：「但我冇追星，冇叫佢簽名。」電影市道近年疲弱，不論製作資源與票房收入均大減，許鞍華認為由於預算太低令題材有限，製作規模過小觀眾未必喜歡；關錦鵬則提出新導演故事傾向較為個人化，勸導指：「唔好太自我沉溺個人風格，要思考係咪感動到觀眾。」對於電影投資預算大減，關錦鵬則表示要「睇餸食飯」，在製作費有限下演員如鄭秀文在《流水落花》都以零片酬支持香港電影。