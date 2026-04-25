張堅庭榮升爺爺晒孫女甜笑萌照 與富貴老婆楊諾思抱孫談「股份」 三子女皆高材生

現年69歲的導演張堅庭日前在IG宣布榮升爺爺，並分享了一張初生孫女的可愛照片，相中的B女在睡夢中展露燦爛笑容，相當可愛。張堅庭有感而發，寫下長文分享初為人爺爺的喜悅，他感慨32年前還在自己肚腩上爬行的孩子，如今已抱著自己的小寶貝。面對當今世界的紛亂與不景氣，孫女純真的笑容讓他感到無限慰藉，並溫馨地為孫女送上最真誠的祝福：「我只盼望上帝可以拖著她小手前行，在小風小浪中享受每一天。」

張堅庭大爆老婆趣事

除了感性的一面，張堅庭亦不改其幽默本色，大爆太太楊諾思榮升嫲嫲後的趣事。他透露太太對著小孫女似乎著了魔，更一度興奮得研究起「全職湊孫」的可行性。張堅庭隨即冷靜地以「股東論」分析，提醒太太他們在這小寶貝的生命中只「持股」六分之一，而公公婆婆、爸爸媽媽才是「major shareholders」（主要股東）。他更笑言，即使將自己的股份轉讓給太太，她也只佔三分之一。他表示：「她如夢初醒，有點失落，不過轉頭又要mark時間去探望。」夫妻間的互動十分有趣。

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張堅庭三子女學有所成

張堅庭與太太楊諾思結婚多年，一直是圈中的模範夫妻，兩人育有二子一女，分別為長子張高銘、二女張一諾及幼子張高翔。楊諾思是楊受成博士的長女，現為英皇鐘錶珠寶主席。三名子女均學有所成，他們的長子張高銘（Justin）畢業於紐約電影學院，曾與父親一同執導短片，現於美國從事IT行業，並已於2023年結婚；二女張一諾（Jasmine）同樣投身IT界，於美國定居，近年亦與圈外男友共諧連理；而幼子張高翔（Johnny）則曾為足球運動員，更代表過香港出賽，大學畢業後轉而追尋演員夢，現於美國的戲劇學校進修。一家人關係密切，如今再添新成員，幸福美滿。

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