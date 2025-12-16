張堅庭榮升做外父！飲女婿茶「強忍淚水」女兒結婚金光閃閃巨型流星錘貴氣逼人

資深電影人張堅庭與太太楊諾思（Cindy）婚後育有二子一女，大仔張高銘（Justin）在紐約電影學院畢業後，曾經到荷里活實習，兩父子試過一齊執導短片《追風的女孩》，不過大仔隨後轉行到洛杉磯工作，細仔張高翔（Jonny）在美國大學畢業，突然轉跑道對戲劇產生了興趣，現時在美國一間老牌戲劇學校進修，被選上成為其中一個劇目的男主角。二女張一諾（Jasmine）畢業後同樣從事IT業，以營銷工作為主，定居美國倫敦。

張堅庭在2023年榮升做老爺，大仔張高銘與圈外女友Alina結婚，張堅庭曾表示早已視女方為未來媳婦的最佳選擇：「但這對好朋友讓我和太太等足十年才修成正果！」日前張堅庭再度報喜，二女張一諾與圈外男友結婚，看到女兒出嫁的一刻，張堅庭心情百感交雜，望着女兒流露濃濃的愛與不捨。

相關閱讀：張堅庭24歲細仔做美國舞台劇男一！有望被荷里活星探睇中 腳法驚人曾是港隊代表

張堅庭和楊諾思是圈中的模範夫妻，與兩子一女關係密切，張堅庭不時分享一家人不為人知的甜密溫馨舉動，日前大仔大仔張高銘在IG貼上妹妹出段妹妹穿上裙褂向父母斟茶的短片。片中所見，出門儀式在家中進行，客廳佈置溫馨而簡潔，掛有「千金一諾」書法和「囍」字剪紙，一對新人身穿紅色中式禮服，跪地向父母斟茶，爸爸張堅庭穿著黃色唐裝，媽媽楊諾思穿上粉色旗袍並戴有巨型翡翠頸鍊，二人望着女兒流露濃濃的愛與不捨。。

整個過程中，場面溫馨感人，張堅庭和楊諾思為女兒送上不少金器，新娘雙手戴滿了金光閃閃的龍鳳鐲，其中一對是巨型流星錘龍鳳鈪，極度搶眼。父母在接受敬茶後，也向新人送上紅包，表達他們的心意，在場的親友都非常感動，張高銘留言「So many tears（流了很多眼淚）」的文字，捕捉了親人喜極而泣的瞬間。張堅庭和楊諾思與仔女們相處似朋友，楊諾思曾表示與老公期望子女最緊要開心和健康，找到自己喜歡的事，所以由小至大都沒有給他們壓力，只想看見大家開心成長。

相關閱讀：張堅庭大仔結婚！升呢做老爺嘆「甩身」 激讚氣質新抱完美