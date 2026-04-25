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《米高積遜》有望成 Lionsgate史上最賣座開畫電影 Cascio家族控訴童年遭性侵 遺產管理人反斥敲詐16億

影視圈
更新時間：18:15 2026-04-25 HKT
發佈時間：18:15 2026-04-25 HKT

流行樂天王米高積遜（Michael Jackson）的傳記片《米高積遜》，繼周三在香港上映當天，創新香港單日開畫票房紀錄後，在美國上映亦創出佳績。據《Deadline》報道，這部由Lionsgate出品的話題電影周四僅播映優先場已收1,260萬美元（約9,816萬港元），估計周五正式上映票房收入有望累積到3,500萬至4,000萬美元之間（約2.7億至3.1億港元）。周五至周日總開畫票房預計可高達8,500萬至9,500萬美元（約6.6億港元至7.4億港元）。不但能打破《Straight Outta Compton》保持了逾10年的音樂傳記片開畫票房紀錄，更有望超越《殺神John Wick 4》所創下的7,380萬美元（約5.7億港元）開畫票房紀錄，成為Lionsgate最高開畫票房電影。

Cascio家族指控米高以名貴禮物誘騙

影片大賣之餘，曾被封為「米高積遜第二家人」的Cascio家族與米高遺產管理人的官司亦成為焦點。Cascio四兄妹Edward（暱稱Eddie）、Dominic、Aldo和Marie-Nicole繼2月起訴米高對他們下藥、強姦和性侵後，再於周五刊登的《紐約時報》專訪中，指控米高多年來對他們進行性侵及以名貴禮物誘騙他們作性交易，更指他將他們訓練成他的「士兵」，為他辯護，以對抗其他指控他性侵的受害人。Eddie表示：「我們被洗腦了，我們被誘導了」，他聲稱米高教唆他們在他被指控性侵時，要站在他那一邊。他們透過訴狀作出控訴：「米高積遜是連環兒童性侵者，他對每位原告下藥、強姦和性侵犯，其中一些原告當時年僅7、8歲。他對他們兄妹的侵害持續到青少年時期，施襲地點亦遍及世界各地，他甚至在帶着自己的孩子到原告家中作客時，都曾對原告們施襲。」訴狀中又指出原告的父母對此毫不知情，更指他們亦飽受米高情感操控。

Cascio兄妹曾獲1.24億賠償

米高的遺產管理人則反控Cascio家族乘機敲詐。Cascio家族多年來一直為米高辯護，卻在2019年忽然告知遺產管理人四兄妹兒時曾被米高性侵。但Cascio兄妹則解釋指他們於該年看過描述2名受害人遭受米高侵害的紀錄片《Leaving Neverland》後，才意識到自己也是受害者。在起訴米高遺產管理人後，雙方於2020年達成和解，Cascio兄妹共獲1,600萬美元（約1.24億港元）賠償，分5年支付。去年付款結束後，Cascio兄妹再向遺產管理人協商進一步賠償，並先索償2.13億美元（約16.6億港元），遭拒後又透過另一律師索償4,000萬美元（約3.1億港元）。遺產管理人指他們再遭拒後，仍然渴求數百萬美元賠償，繼續無理取鬧地興訟。

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