溫柳媚首談經濟困難領綜援過活  感情見過鬼怕黑：唔想有家  瀟灑看生死堅拒插喉保尊嚴

現年78歲的前藝人溫柳媚，曾是星途璀璨的亮麗花旦並和何守信拍拖，卻在1979年一場無情的車禍中，讓她的演藝生涯戛然而止。這次意外不僅改變了她的人生軌跡，其後遺症至今仍影響著她的生活。近日，她接受資深傳媒人汪曼玲的YouTube節目《快拍•曼鏡頭》訪問，罕有地剖白自己晚年的生活狀況、對家庭的看法，以及豁達的生死觀，展現了其堅韌而瀟灑的人生態度。

溫柳媚現領綜援維生

談及目前的經濟狀況，溫柳媚坦然表示，晚年經濟能力一般，現時每月有領取政府發放的四千多元綜合援助金（綜援）維生。她憶述，當年車禍後曾獲得55萬港元的保險賠償金，她用這筆錢到加拿大置業，其後透過樓市買賣，一度賺取過百萬利潤。然而，她將這些錢大部分用於資助弟妹們讀書，又借首期予弟弟買樓，最終將身家花光。

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溫柳媚六度開腦如做Facial

車禍為溫柳媚帶來了嚴重的創傷，她先後接受了六次開腦手術。她坦言，起初非常驚慌，擔心頻繁手術會影響神智。但隨著時間過去，她竟慢慢習慣，更笑言將開腦手術當作「去做Facial、做按摩」一樣平常。

溫柳媚感情見過鬼怕黑

在感情方面，溫柳媚直言「見過鬼怕黑」，表明「不想有一個家」。她認為，感情關係往往是「煩惱多過開心」，無謂自尋煩惱。當被問到是否渴望有人陪伴與愛護時，她以一句精警的比喻回應：「好就係咁睇，但有時拍拖，未結婚就話你似西施，結咗婚就話你似殭屍，所以唔好期望太高。」年屆七十多，她表示不想再在生活上為別人磨合或遷就：「都幾十歲，何必難為自己？」她覺得如果自己不擅長處理感情，不如選擇不發展，享受一個人的自在。

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溫柳媚憶病母活着失尊嚴

豁達的溫柳媚對生死看得非常透徹，她表示自己沒有太多牽掛，「無人驚我死咗冇人理佢，又冇其他擔憂」。唯一的羈絆，是與她相依為命的弟弟。弟弟未婚，時常請她幫忙處理生活瑣事，這讓她感覺到自己的「存在價值」。對於未來，溫柳媚最大的心願是身體健康，她直言：「冇健康就『乞人憎』，最驚係瞓喺張床乜都唔知，累人累物。」她憶述母親臨終前插喉的悲涼情況，家人只能定時將流質食物灌入喉管，生命毫無意義。「家人唔睇你又好絕情，睇你又冇聲冇氣...醫生之後提議唔好再畀食物佢，我唔反對，因為人生對佢已冇晒意義」。

溫柳媚若病重不插喉

這次經歷讓她下定決心，如果自己將來病入膏肓，會堅拒搶救：「我唔要插喉，因為長者插咗喉就永遠冇得拔走。插喉就算唔死，都係會似植物人。」她選擇有尊嚴地、舒服地離開，為自己瀟灑的人生畫上句號。