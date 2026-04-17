溫柳媚罕談前男友何守信重組分手時間線 形容對方優柔寡斷 曾怒轟偷食事隔多年放下仇怨？

70年代女星溫柳媚近日接受資深傳媒人汪曼玲的網上節目訪問，罕有地談及與金牌司儀何守信的一段舊情。溫柳媚在分手後，曾怒轟對方花心及一腳踏兩船，加上當時她在車禍重傷後傳出被何守信拋棄，令何守信飽受「冷血無情」的批評。事隔多年，溫柳媚在訪問中態度已然軟化，平靜地重提這段往事。

溫柳媚車禍後獲何守信探望

於今日（17日）上載到YouTube的節目中，溫柳媚輕描淡寫地帶過與何守信的戀情，僅表示二人曾交往過一段短時間。當年何守信曾被指在她遇上嚴重車禍後將她拋棄，溫柳媚罕有公開分手時間線，表示：「嗰陣都已經唔係男女朋友啦。」她憶述，車禍後姐姐為讓她重拾信心，叫齊所有男性朋友來探望她，何守信也是其中之一，「我同佢（何守信）都有見，但就唔算係男女朋友。」

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溫柳媚從友人口中得知何守信感情事

溫柳媚當年曾公開批評何守信「偷食」、「一腳踩兩船」，溫柳媚在訪問中未有將不快事再度重提，僅表示對於何守信後來的戀情都知情，「後來佢所有嘢我都知，不過唔關我事，我都冇理。」她指一些朋友不知他們已分手，更會將何守信的感情事告知她，提醒她「呢個男人係危險人物，要小心」，但她當時已抱持「你有你，我有我」的態度。

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溫柳媚形容何守信優柔寡斷

當被汪曼玲問及拍拖時何守信是個怎樣的人，溫柳媚說：「佢都算幾細心」，但性格上卻有一個問題，她說：「決定一樣嘢會好困難，好猶豫不決，好模稜兩可。」她直言對方不是一個決斷、做事乾淨利落的人，更笑言這種性格與自己的弟弟很相似，「我細佬都係咁，佢（細佬）係跌咗嘢都諗好耐執唔執嘅人。」

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溫柳媚昔日曾指控何守信花心

當年有報導指，溫柳媚與何守信的戀情，在她發生嚴重車禍後告終。當年溫柳媚曾公開指責何守信花心、一腳踏兩船，更大罵對方濫愛。 何守信多年後受訪時，亦曾就當年的感情處理方式表示自責，承認當時不懂如何處理已變質的感情。

溫柳媚在早年的訪問中曾形容自己是個對感情很執着的人，卻遇上博愛的何守信，她更透露曾質問對方：「我都問過佢，你究竟有冇愛過我？定係借我過橋？」但她笑言已記不起當時何守信的答案。

雖然分手鬧得不愉快，但溫柳媚亦曾在訪問中提及，車禍後無綫高層曾通知她合約照舊、薪水不變，她猜測是何守信在背後幫忙。