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《網中人》「阮其昌」罕與阿燦合體 74歲李道洪最新狀態驚人 淡出後轉行從商 前妻都係女星

影視圈
更新時間：10:00 2026-04-25 HKT
發佈時間：10:00 2026-04-25 HKT

經典劇集《網中人》播出至今超過40年，當年劇集大受歡迎，更捧紅了不少演員。近日，在劇中飾演「阿燦」的廖偉雄，在其YouTube頻道上載了一段影片，驚喜地與昔日拍檔、飾演「阮其昌」的李道洪世紀重聚。二人自劇集拍攝後已40多年未見，這次李道洪特地到訪廖偉雄於馬來西亞開設的餐廳，久別重逢的畫面，瞬間勾起網民的集體回憶。

李道洪年過70風采依然

74歲的李道洪在影片中精神飽滿，雖然頭髮和鬍鬚已經斑白，但風采依然。他感嘆歲月流逝，笑言：「鬍子全白了」，與廖偉雄一見如故，相談甚歡。廖偉雄在片中大讚李道洪當年的演技超前，李道洪則笑談當年因常穿西裝，被戲稱為「西裝洪」，更被認為不懂演戲，二人一來一往的對話，盡顯深厚情誼。影片中亦穿插了《網中人》的經典片段，讓觀眾重溫李道洪年輕時的樣貌，與現在的慈祥形象形成有趣對比。

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李道洪曾娶梁小玲 現任妻是內地人

李道洪曾是70、80年代的當紅小生，除了在TVB劇集《網中人》的出色演出，他亦曾效力亞洲電視，淡出幕前多年，他早已轉行從商，廖偉雄亦在片中稱他為成功的商人。值得一提的是，李道洪的感情生活也曾是外界焦點，他的前妻正是《歡樂今宵》的台柱之一梁小玲，而現任妻則是一名內地女子，二人育有兩子，定居於內地多年。這次與廖偉雄的重聚，不僅讓觀眾看到這位資深演員的近況，也再次見證了《網中人》這部經典劇集在觀眾心中的地位。

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「阿燦」廖偉雄成飲食大亨？

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