朱芸編孖Winka情侶檔合作音樂會 Jeremy自肥與一眾高手同台感幸福

「香港流行文化節」開幕節目 ： 一連兩場的《夢之深境》音樂會於日前結束，共同策劃及創作的本地音樂人馮穎琪，和二胡演奏家朱芸編，加上鼎盛的演出陣容，包括︰合唱團、室樂團、樂隊成員；街舞舞者、Beatboxer；及流行歌手林奕匡、陳泳伽（Winka）＠COLLAR、鄧小巧和Jeremy（李駿傑）＠MIRROR等，台上「玩」得盡興，台下觀眾驚喜連連。

Jeremy施展渾身解數

兼任音樂總監暨演出者的朱芸編，甫開場便聯同樂手和室樂團成員，一口氣演奏十首經典電影配樂「炸場」。二胡、結他、小提琴等各種聲音在台上猶如跳探戈一般，無分中西，不辨新舊，盡情地起舞。合唱團、流行歌手緊接演出，首晚演出嘉賓林奕匡、陳泳伽，次晚的鄧小巧、李駿傑@MIRROR，都覺得今次音樂會的安排，對歌手來說是一個難得的「自肥」機會，能夠與這麽多優秀的單位合作，是十分幸福的事。

WinWin負責舞蹈編排

最後一部分由街舞舞者和cccc領軍。負責舞蹈編排WinWin（楊安妮）及Kenya Boya（葉子俊）表示，這次合作對他們來說是個全新的體驗，「以一般舞蹈編排來說，我們會先設計好舞步，舞者只會跟着我們排好的舞步來跳。今次可以說是共同創作，舞者由概念到演繹，都給了很多意見，這種互相碰撞，能夠擦出意想不到的火花。」