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Cammi露出九成上圍陷走光邊緣 真空上陣豪遊日本美國歎靚海膽 曾與陳冠希激情舌吻

影視圈
更新時間：16:00 2026-04-24 HKT
發佈時間：16:00 2026-04-24 HKT

現年31歲、因與陳冠希舌吻、並將處子之身給予對方而早早成名的性感女星Cammi謝熙婷，近年雖已淡出幕前，但憑藉其在社交媒體上頻繁展示的富貴生活，依然是網民熱議的焦點。近日，Cammi再次向粉絲大派福利，分享了她從日本到美國的奢華度假之旅，其間的性感打扮更是掀起話題。

Cammi真空上陣歎日本頂級海膽

Cammi的奢華之旅先從日本開始，她趁著櫻花季飛抵當地，享受浪漫春日。從她分享的照片可見，化上精緻妝容的Cammi在盛開的櫻花樹下留影，她穿上一套白色波點掛頸露背裝，真空上陣，完美展現了她的姣好身材和白滑美背，氣質與美景相得益彰，可謂「人比花嬌」。除了賞花，Cammi也沒錯過品嚐頂級美食的機會，大曬新鮮肥美的海膽和魚子醬，盡顯其優哉游哉的奢華生活。

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Cammi變性感牛女上圍險走光

結束日本之旅後，Cammi馬不停蹄飛往美國加州，參加年度音樂盛事Coachella音樂節。她搖身一變，換上一套極度火辣的牛仔女郎造型。照片中，Cammi頭戴白色牛仔帽，上身穿著一件超低胸的米白色馬甲，澎湃的上圍在緊身設計下幾乎要「奪衣而出」。由於上衣的剪裁實在太低，讓她的胸部完全處於走光邊緣，視覺效果極其震撼。她下身搭配豹紋短褲和CHANEL長靴，整體造型既野性又性感，在音樂節的廣闊草地上，以遠處的摩天輪為背景，畫面充滿了自由奔放的時尚感，成功吸引了所有人的目光。

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