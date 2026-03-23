陳冠希舊愛真空上陣終極炫富  中門大開展示超誇張傲人上圍  騷全身LV天價單品

現年31歲、16歲時因與陳冠希舌吻而為人所識的Cammi謝熙婷，當年大膽地表示將寶貴的初夜給予陳冠希，被傳媒封為「陳冠希舊愛」多年。Cammi謝熙婷近年雖已淡出幕前，但她不時在IG展示富貴生活，依然是網民的焦點。她不時周遊列國，享受人生，其奢華程度令人稱羨。

陳冠希舊愛Cammi真空上陣？

Cammi近日於其個人IG帳號上載最新福利圖，狀態極為火辣，再度引發熱議。在影片中，她身穿一件設計有如泳裝的黑色掛頸上衣，搭配牛仔短裙，坐在沙發上對鏡自拍。最引人注目的是，該上衣胸前幾乎「中門大開」，僅靠一個小金屬扣環連接，露出大片豐滿白滑的肌膚，性感程度爆燈，她更疑似是真空上陣，火辣的畫面讓人看得目不轉睛。

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陳冠希舊愛Cammi財力強勁

除了大曬性感，Cammi亦毫不吝嗇地展示其強勁財力。從她分享的影片可見，她全身都是名牌Louis Vuitton（LV）的產品，由LV Monogram牛仔褲、上衣，到各式各樣、價值不菲的手袋，生活極盡奢華。

陳冠希舊愛Cammi冰天雪地仍性感

此外，Cammi日前亦上載了多張在日本滑雪的美照。雖然當地天氣極為寒冷，四周白雪皚皚，但Cammi為了拍下最美狀態，竟無懼嚴寒特意打開厚重的毛絨外套，僅穿一件貼身的白色吊帶背心，大方展示其玲瓏浮凸的誇張身材，在雪景的襯托下更顯嫵媚動人。

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