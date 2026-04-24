Jisoo康城贏「新星獎」掃烏氣 Jennie亮相紐約晚宴同Dakota Johnson攬頭攬頸

韓國天團BLACKPINK成員Jisoo胞兄金正勳涉性侵未遂及家暴等醜聞，她雖表示個人公司BLISSOO與金正勳無關，卻被發現主演的《訂閱男友》有哥哥的名字放在製作團隊名單上。近日，她無畏流言蜚語，飛往法國出席康城國際電視節（Canneseries），並獲頒「新星獎」。

Jisoo《訂閱男友》有Noise

Jisoo在紅地毯獲大批fans到場支持，她亦識做為fans簽名，滿臉笑容，似乎未受哥哥的醜聞影響。她在台上致謝時表示：「你好，我是Jisoo。我想透過各種活動向你們展示我的新一面，我很高興你用如此精彩的獎項支持我。在不同的演出中，我學到了很多新東西，並得到了很多人的幫助。我不會忘記你們的支持，我會盡我所能向你展示我更好的一面。」她又特別感謝BLACKPINK隊友的支持。此外，隊友Jennie則身在紐約出席「TIME 100晚宴」，《時代》雜誌日前公布Jennie獲選為「藝術家」類別的最具影響力人士。

Jennie預告新歌出爐

美國歌手Gracie Abrams是Jennie的提名人，她撰文大讚Jennie是真正的明星，表示她不只擁有驚人成就與文化影響力，更具備讓人無法忽視的魅力。Jennie以設計獨特的晚裝亮相，並與狄高達莊遜（Dakota Johnson）、Hailey Bieber在紅地毯碰頭，等眾星雲集的場合中，依舊展現超強存在感。同場的還有《一戰再戰》班尼斯奧迪多路（Benicio Del Toro）、賓史迪拿（Ben Stiller）、姬蒂赫遜（Kate Hudson）、Hilary Duff等亦同場。Jennie受訪時亦親口透露「新歌即將推出」，令fans十分期待。