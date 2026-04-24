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陳小春被爆「塞紙條」撩名模上房  「反派男神」蘭桂坊約炮失威  被嫌年紀大「吃不下」

影視圈
更新時間：10:00 2026-04-24 HKT
發佈時間：10:00 2026-04-24 HKT

台灣網絡節目《薔栗膠》近日因勁爆話題引發網民熱議。節目中，主持人薔薔與嘉賓、名模出身的安歆澐，竟雙雙大爆曾被香港著名男星意圖「約炮」，而對象竟包括陳小春及《古惑仔》系列中以「烏鴉」一角深入民心的張耀揚！

安歆澐自爆獲陳小春遞紙條 「撩上房」

節目中，安歆澐憶述年輕時在夜店，曾有位《古惑仔》系列的巨星給她遞紙條。在主持人薔薔的追問和猜測下，安歆澐承認該男星正是陳小春。她透露，當時收到的紙條上寫著：「我住在哪裡的飯店、幾號房，看你要不要再過來喝？」

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安歆澐自嘲膽小鬼沒高攀

不過，安歆澐最終沒有赴約。她解釋，一方面覺得寫紙條的方式很「土」，另一方面則坦言自己是「俗仔」（膽小鬼），認為對方是遙不可及的大明星，因而卻步。

「烏鴉」張耀揚連環碰壁

無獨有偶，兩位女星都曾是「烏鴉」張耀揚的目標。安歆澐提到，在同一家夜店也遇到過張耀揚，對方曾向她搭訕，問她「等一下要幹嘛」，帶有明顯的暗示。而主持人薔薔更驚爆，自己也曾在蘭桂坊被張耀揚搭訕。她回憶當時張耀揚坐在她旁邊，同樣問她：「等一下你要幹嘛？」然而，薔薔卻毫不留情地拒絕了。她直言，雖然對張耀揚的印象仍停留在電影中「烏鴉」的霸氣形象，但親眼見到他本人時，「他已經年紀很大了」，更笑著表示：「我覺得……吃不下去！」

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張耀揚去年閃耀TVB頒獎禮

現年61歲的張耀揚近年淡出幕前，但去年卻驚喜現身TVB《萬千星輝頒獎典禮》，與李子雄一同頒獎。他一頭白髮的成熟型男造型，甫出場即掀起全場尖叫，網上更掀起一股「烏鴉熱」，風頭一時無兩。

張耀揚一求性取向成謎

除了幕前形象鮮明，張耀揚的感情生活也同樣充滿話題。他早年曾與李麗蕊、台灣模特兒艾永玲交往，但近年感情狀況成謎。他過去更曾與同性好友蔡一傑傳出緋聞，令其性取向一度成謎，不過傳聞隨著他後來承認有女友而被打破。這次被女星們爆出陳年往事，也意外讓這位淡出影壇的男星再度成為焦點。

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