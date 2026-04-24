周華健面貌變化大嚇窒網民 巨腩激凸皮膚鬆弛老態畢現 一部位被指「發展失衡」？

現年65歲的「天王殺手」周華健在香港長大，於台灣留學期間出道，憑藉多首經典金曲紅遍亞洲樂壇。近年他將事業重心轉往內地，人氣不減。家庭生活方面，周華健與美籍妻子康粹蘭（Constance A. Woods）育有一對子女，去年兒子周厚安完婚，讓他正式升格為「新潮老爺」。然而，他近年多次因身形變化成為外界焦點，最近他在重慶舉辦演唱會，其最新狀態再度引起網民熱烈討論。

周華健黑衣難遮巨腩

從演唱會的影片可見，周華健當日全身穿上顯瘦的黑色系服裝，包括黑色T恤外搭一件黑色背心，試圖修飾身形。不過，效果似乎未如理想，他身形明顯比以往脹大不少，巨大的肚腩在衣服下清晰可見，從側面看更有「激凸」的效果，讓不少歌迷感到驚訝。

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周華健腿部肌肉流失？

除了巨大的肚腩外，有細心網民更發現他呈現出「上身腫脹、下身瘦削」的體態。在其中一張網民留言的截圖中，有人指出：「人為甚麼老了都是上身胖，下身細呢」，並有網民回應指：「或許是年紀大，腿部肌肉流失」。

周華健面頰腫脹難認

不僅身形引起關注，周華健的面貌亦有顯著變化。他兩邊的面頰顯得異常腫脹，皮膚也變得鬆弛，面上的歲月痕跡相當顯著，尤其是法令紋，被形容為「深不見底」。網民對此議論紛紛，有人驚訝問：「臉是怎麼回事？鼓鼓囊囊的？」，也有人感嘆「老了呀 面部的肉都下垂了」、「周華健這麼老了嗎」。儘管外貌成為焦點，但他在台上的歌聲依舊嘹亮，實力毋庸置疑。

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