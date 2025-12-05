周華健64歲外籍老婆曾被指似阿媽  機場罕現身逆齡生長反顯丈夫年老  曾患抑鬱症喊離婚

現年64歲的「天王殺手」周華健，近年主力在內地發展，近日他為即將在故鄉廣東汕頭舉行的演唱會做準備，罕有地帶同結婚39年、跟自己同齡的外籍太太康粹蘭（Constance）及混血長子周厚安（Andrew）一同現身機場，一家人的出現旋即成為焦點。最令人驚訝的是，去年一張合照曾被網民戲謔為「母子合照」的康粹蘭，如今狀態大勇，容光煥發，與周華健並肩而行，反而顯得比丈夫更年輕，成功逆轉外界印象。

周華健康粹蘭機場恩愛互動

從機場影片可見，周華健一家人近日抵達廣東汕頭。當日周華健身穿黑色T恤配啡色闊褲，身型略有發福，臉上也帶着明顯的歲月痕跡，但精神相當飽滿，心情極佳。他甫出閘口便熱情地與粉絲握手，更興奮得舉高雙手，活力十足。

康粹蘭皮膚緊緻白皙

身旁的太太康粹蘭則成為全場焦點。雖然她已是一頭銀髮，但皮膚卻異常緊緻白皙，幾乎沒有明顯皺紋，可謂「肌膚勝雪」。她身穿黑色外套配搭牛仔褲，打扮時尚，全程面帶可掬的笑容，溫婉地跟在丈夫身旁，偶爾雙手合十，散發出可愛又優雅的氣質。對比之下，康粹蘭的狀態明顯比去年更上一層樓，與周華健站在一起，完全擺脫了昔日「母子合照」的感覺，反而更像一對熱戀中的情侶，令人羨慕。

康粹蘭曾患抑鬱險離婚

康粹蘭今日的幸福模樣，其實得來不易。回想30多年前，周華健事業如日中天，他與康粹蘭的婚姻卻飽受外界壓力。康粹蘭是美國人，擁有西班牙文學和藝術雙學位，當年周華健還只是一位寂寂無名的酒廊歌手，兩人一見鍾情，相識不足一年便於1986年結婚。

周華健粉絲瘋狂批評康粹蘭

隨著周華健憑著實力走紅，成為萬人追捧的天王巨星，他的另一半亦被媒體曝光。當時，不少粉絲認為康粹蘭外貌普通，配不上他們的偶像，開始對她進行猛烈攻擊。他們不僅在報章上撰文批評康粹蘭，指她貪圖金錢，更瘋狂得打電話到周華健家中，要求她馬上離婚。

周華健停工挽回康粹蘭

巨大的輿論壓力加上生性內向，康粹蘭的身心終於崩潰。她辭去工作，身體急劇消瘦，白髮叢生，情緒變得極不穩定，最終患上嚴重的抑鬱症。當時正值事業高峰期的周華健，因工作繁忙而忽略了妻子的變化，直到有一天，他突然接到康粹蘭提出離婚的電話，才驚覺事態嚴重。之後周華健決心放下作陪伴太太一年多，才成功挽回老婆。



