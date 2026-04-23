Ivy So演港版《金秘書》螢幕初吻獻盧瀚霆 拍床戲唔怕粉絲不滿：尺度可以「被入面碌碌下」

COLLAR出席ViuTV為慶祝成立10周年活動，成員表示最大的大計想7個人一起拍影視作品或團綜，如能去北極、南極或非洲這些昂貴的地方更好。

蘇雅琳（Ivy So）將會演出港版《金秘書為何那樣》，她直言有壓力，加上又是第一次和師兄盧瀚霆合作，覺得是一大挑戰，又說自己的外表都像秘書，對很多事情都有計劃，講到韓版有吻戲床戲，她笑指電視有尺度，床戲可以是在被入面碌碌下就是，問到可怕與盧瀚霆拍親密戲會惹來粉絲不滿？她指師兄也曾與不同人合作過，相信粉絲都是理性的，最重要是拍出來好看。又說早前已獻出舞台劇初吻，電視劇的螢幕初吻有機會獻給盧瀚霆。

許軼到快將清拆彩虹村拍劇

Day(許軼)透露早前完成拍攝劇集《日落下的彩虹》，因彩虹村快將清拆，導演想在清拆前拍攝與彩虹村有關的故事，又指自己第一部劇《哪一天我們會紅》在九展取景，劇集拍完後不久也清拆了。

Ivy想公司翻拍日劇《惡作劇之吻》

對於公司近年都有翻拍韓劇和日劇，問她們可有心水劇集也想公司翻拍？Ivy即表示想公司翻拍日劇《交響情人夢》和台劇《惡作劇之吻》，芯駖就想翻拍《韋小寶》，COLLAR正好做韋小寶7個老婆，問到韋小寶人選？芯駖即提議肥仔梁業，如他能減肥又有4舊腹肌最好，GAO（沈貞巧)笑指肥仔的減肥過程正好拍真人騷，可一箭雙雕，不過肥仔就不領情，當他與COLLAR合照時，被芯駖問到體重，他表示體重80幾公斤，當提議他減至70幾公斤兼有4舊腹肌時就可做韋小寶，肥仔即笑指找他拍劇就不會叫他減肥，如果拍減肥真人騷不如拍瘦身廣告，問他可想有7個老婆嗎？他笑說：「我未有咁鹹濕，磅數無翻咁上下都handle唔到她們。」

