「御用丫鬟」李焯寧靠一招變政商界新貴 白滑凍齡仙氣滿瀉 棄影從商生活富貴

46歲的前TVB藝人李焯寧（原名李彩寧），近日在一場集結了數百位創新科技界翹楚的盛會上亮相，她不僅是主禮嘉賓，更擔當是次盛會的演講者。李焯寧當天身穿一襲俐落的白色套裝，站在講台上神采飛揚，以廣西壯族自治區南寧市政協委員的身分，向在座企業家們介紹廣西的「世紀工程」，她在台上自信從容，口若懸河地解說著宏觀經濟與人工智能的未來，而她的政商界新貴氣場，與昔日螢幕上那位「御用丫鬟」的形象，簡直判若兩人。

李焯寧凍齡美貌震撼全場

在這次活動中，李焯寧肩負著重要使命，從現場照片可見，她化著精緻淡雅的妝容，皮膚緊緻飽滿，幾乎看不見一絲皺紋，配上一頭烏黑亮麗的及肩短髮，更顯得精神奕奕、容光煥發。歲月似乎格外優待這位昔日的藝人，絲毫沒有在她臉上留下痕跡，狀態令人驚艷。然而，比她凍齡外貌更引人注目的，是她作為政協委員的專業與擔當，她表示親眼見證了南寧近年在科研與創新領域的飛速發展，加上國家大力推動廣西與東盟合作的政策優勢，讓她深感責任重大。李焯寧之後進一步闡述了「人工智能和航運領域」的應用藍圖，展現了她對產業趨勢的深刻洞察。

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李焯寧住豪宅生活富貴

回顧李焯寧的演藝生涯，她出身於TVB第14期藝員訓練班，與馬國明、吳卓羲、葉璇等皆為同期。在母親的鼓勵下入行後，雖參演過不少劇集，卻多以配角或丫鬟角色為人所知。然而，李焯寧的志向顯然不止於此。2017年她轉行從商，成立市場策劃公司，並經營童裝生意，展現出非凡的商業頭腦。隨著事業版圖不斷擴大，她的生活品質也實現了幾級跳，社交平台上不時分享出入馬場、私人會所的富貴生活，其居住的豪宅空間闊落，足以容納一人高的聖誕樹，盡顯富貴氣派。

李焯寧攻讀碩士不斷增值

李焯寧儘管已是名利雙收，她卻從未停下自我增值的腳步，在忙碌的商務與政務之餘，她堅持進修，攻讀管理學理學碩士（MBM）課程，不斷為自己增值。從TVB的綠葉演員，到獨當一面的商界女強人，再到今天以廣西政協委員身分，向一班商界翹楚演講，李焯寧用自己的經歷，不僅實現了個人財富的增長，更找到了貢獻社會的使命感，李焯寧華麗轉身，成為了政商界新貴。

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