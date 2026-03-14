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前TVB女星現身政府總部酒會 與馬國明同期出道 轉型從商住豪宅晒名牌變政商界新貴

影視圈
更新時間：17:55 2026-03-14 HKT
發佈時間：17:55 2026-03-14 HKT

前TVB「御用丫鬟」李焯寧近年淡出幕前，轉戰商界後發展得有聲有色，搖身一變成為女強人，之後李焯寧更投身政界，2021年起獲委任為廣西壯族自治區南寧市政協。李焯寧日前現身香港政府總部，出席中資企業新春酒會，盡顯其商界精英地位。

李焯寧容光煥發

從李焯寧分享的照片所見，現年46歲的李焯寧保養得宜，容光煥發，當日以一身幹練的打扮示人，穿上黑色西裝外套，配搭黑白間條上衣，加上近年大熱的灰色闊腳長褲，造型簡約優雅。李焯寧拎住一杯紅酒，在會場內與嘉賓交流，舉手投足間充滿自信，散發成熟女性的魅力。

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李焯寧當年獲演員母親鼓勵入行，是TVB第14期藝員訓練班畢業生，同期同學有吳卓羲、馬國明、旁聽生葉璇，李焯寧曾用「李彩寧」發展。在TVB工作的12年間，李焯寧演出機會不少，卻多做閒角，而有「御用丫鬟」之稱。李焯寧2012年離巢TVB後，曾轉投香港電視（HKTV），2018年進軍內地拍電視劇。

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李焯寧返港進修

李焯寧2017年成立市場策劃公司，開始參與大型製作活動，同時經營童裝生意，甚有商業頭腦，李焯寧更積極進修，早前便返港修讀管理學理學碩士（MBM）課程。李焯寧自從商後越見富貴，平日出入馬場或私人會所，又晒Hermès名牌手袋，其豪宅更見空間闊落，擺放如人比例身高的聖誕樹，地方仍綽綽有餘。

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