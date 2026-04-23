G.E.M.鄧紫棋翻唱周杰倫新歌 獲本尊親回大讚：繼續用音樂療癒世界

「巨肺小天后」鄧紫棋（G.E.M.）一直是周杰倫的超級fans，近日偶像推出新歌《愛琴海》，她二話不說便在家中錄製了一段翻唱片，短片除火速吸引逾25萬人讚好，更迎來意想不到的驚喜，就是周杰倫本尊親自轉發並讚美。

G.E.M.直認是「愛琴海」

影片中，G.E.M.以招牌甜美聲線翻唱《愛琴海》，賦予作品另一種感覺，她在貼文下搞笑寫道：「我本身愛琴又愛海，那不就是『愛琴海』？」而這段短片意外獲得周杰倫注意，他隨後透過IG限時動態轉發，並以英文寫下：「Thank you for covering my song. It sounds amazing. Let's keep healing the world together through music.（感謝你翻唱我的歌，聽起來太出色了，讓我們繼續透過音樂一同療癒這個世界。）」

G.E.M.成追星天花板

獲得偶像親自「翻牌」認證，G.E.M.難掩激動心情，立刻以英文回覆：「My pleasure！Amen!! Lets keep healing the world together!!（這是我的榮幸！阿們！讓我們一同繼續療癒這個世界吧！）」G.E.M.隔空成功追星，網民都紛紛笑指她：「追星天花板」，更有不少人期待二人有正式合作的機會。