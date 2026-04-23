鍾鎮濤21歲女鍾懿仙氣「初戀臉」 阿B失控舉動父愛滿瀉 學霸女被視為陳奕迅女兒勁敵

藝人鍾鎮濤（阿B）與太太范姜素貞及愛女鍾懿一家三口，近日在機場被粉絲野生捕獲合照，照片中最搶鏡的莫過於現年21歲的鍾懿，她頭戴黑色棒球帽，身穿簡約的白色T恤配灰色連帽外套，一身打扮休閒卻星味十足。面對鏡頭，鍾懿露出甜美笑容，臉頰上的淺淺酒窩十分迷人，天生的「初戀臉」，五官精緻的她盡得父母真傳，渾身散發著陽光開朗的氣質，巨星風範初現。

鍾鎮濤一家三口機場被粉絲集郵

鍾懿自小便遺傳了父親的演藝天賦，對音樂和表演充滿熱情，在今年初，鍾鎮濤於新加坡舉行《及時行樂》巡迴演唱會，鍾懿不僅與妹妹鍾幗一同上台與爸爸夾Band，更臨時兼任和音，其穩健的音樂實力讓她被盛讚為「全能女兒」。在去年鍾懿又參與由韓紅擔任總導演的音樂綜藝《閃光的夏天2》。然而，鍾懿並非單純依靠父蔭，她更是名副其實的學霸。鍾鎮濤曾表示支持女兒入行，但必須先完成學業，而鍾懿亦不負所望，早前已順利從英國倫敦的電影課程畢業，更成功考入北京電影學院的導演系研究生，決心在台前幕後雙線發展。為了讓女兒能舒適地專心學業與事業，鍾鎮濤更親赴北京為愛女置業，用行動表達最深沉的父愛。

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鍾懿被視為陳奕迅愛女陳康堤勁敵

鍾懿出道後，被視為繼陳奕迅女兒陳康堤後，又一位強勢登場的「最美星二代」，而她早已贏在了起跑線上。早在2024年，她初試啼聲參加內地綜藝《奔赴！萬人現場》時，其豪華「助威團」陣容已震撼整個娛樂圈。影片中，包括歌神張學友、影帝梁家輝、杜德偉、關之琳、舒淇、任賢齊、陳小春、溫拿等數十位頂級巨星紛紛為她錄製影片打氣，舒淇更笑言自己是鍾懿的「初代粉」，可見她集萬千寵愛於一身。

鍾懿女承父業台前幕後一手包辦

鍾懿能夠在演藝路上獲得如此多的關注和支持，除了自身才華，也與其演藝世家背景密不可分。現年73歲的鍾鎮濤，經歷過兩段婚姻。他於1988年與章小蕙結婚，育有兒子鍾嘉浚及女兒鍾嘉晴，二人於1997年離異。其後，鍾鎮濤與現任妻子范姜素貞組織家庭，再誕下鍾懿及鍾幗兩個女兒。如今，愛女鍾懿繼承衣缽，在父母的愛與前輩的提攜下，於學業和事業上都開啟了璀璨的新篇章，她的未來發展，無疑是備受期待的焦點。

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鍾鎮濤三名女兒均遺傳父親演藝基因