愛女鍾懿包辦演唱會台前幕後 鍾鎮濤：人生最得意「作品」

鍾鎮濤B哥哥剛踏入2026年，便出發前往新加坡為他的《及時行樂》巡迴演唱會，進行第二站的演出。今次B哥哥繼續帶同兩名女兒鍾懿及鍾幗，一齊夾Band表演。不過，今次鍾懿（Blythe）不單為他任演唱會表演嘉賓，更臨時充當演唱會的和音員，簡直可以說是一個「全能的女兒」。

鍾懿任爸爸演唱會和音員

在剛過去的周末，B哥哥在新加坡舉行演唱會，得知其中一位馬來西亞的女和音因身體不適，不能演出，鍾懿得知這消息後，竟自薦為今次演唱會當和音員。正在北京就讀北京電影學院導演系研究生的她，今次在B哥哥演唱會上，除了與爸爸及妹妺合唱多首歌曲外，自己還獨唱了《記得》及《小鎮姑娘》兩首歌曲，最後還為爸爸的演唱會任和音員，她的多才多藝，絕對可以說是「全能」。

由細到大聽爸爸歌長大

問到為何會突然當上和音員，鍾懿謂：「因為下晝綵排嘅時候，知道咗和音姐姐唔舒服，咁個show突然冇咗個女和音，咁當爹哋係度綵排嘅時候，我就唱和音。之後首歌完咗，我就同爹哋講，其實我可以幫手做和音，佢起初仲話唔使，點知大家發現原來頭先係我唱和音，因為爹哋以為頭先係program（預先錄好的和音），之後知道其實係我做和音之後，都贊成同埋覺得我可以做到。」問到她又要做表演嘉賓，又要做和音，會唔會覺得有點分身不暇？她說：「都唔會，因為其實爹哋啲歌，我由細聽到大，都好熟，所以幫佢啲歌做和音，一啲都唔難。」

鍾懿「全能」又孝順又乖

完show後，總監Polly特別到後台讚揚她，不單唱歌唱得好，而且臨時上陣做和音，都做得非常稱職，Polly笑謂：「你可以問你爹哋攞支票，收人工。」鍾懿不單止「全能」，而且又孝順又乖，難怪B哥哥在台上介紹她時，形容鍾懿是他人生中最得意的「作品」。