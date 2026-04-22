吳若希驚爆老公隨時出軌  預告婚姻陷危機：搜證做呈堂證供  北上生活富貴為移居內地解畫

現年33歲的香港歌手吳若希（Jinny）與澳門商人何兆鴻（Alex）結婚多年，育有一子一女，家庭生活看似美滿。然而，吳若希近日卻向傳媒驚爆，其丈夫今年將面臨「出軌危機」，但她對此似乎毫不畏懼，稱自己是他的「財神」，若他選擇為「真愛」而放棄她，將會冒上失去一切的風險，她更指若有人見到丈夫出軌，就要幫她拍下證據，留作他日做呈堂證供。

吳若希婚姻現危機？

據多位玄學家預測，吳若希今年的婚姻將面臨重大考驗，更斷言其丈夫何兆鴻在今年秋天至明年上半年期間「一定出軌」。吳若希對此非但沒有表現出過多的擔憂，反而向公眾「懸賞」，呼籲大家若發現其丈夫有任何不軌行為，務必替她拍下照片作為「呈堂證供」。

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吳若希支持老公尋找真愛

吳若希表示，如果丈夫真的為了尋找「真愛」而選擇離開，她會「全力支持」。不過，她隨即話鋒一轉，霸氣地指有不少師傅，指她是丈夫的財神，若他要放棄自己，而令人生高峰直跌入谷底，就悉隨尊便。她坦言，除了玄學家的預言，她也認為男人「痕起上嚟都好難控制」。

吳若希內地生活富貴

儘管婚姻可能出現暗湧，但吳若希的事業和財力卻絲毫不受影響。她近日宣布在珠海購入一所豪宅，並透露整個交易過程僅花了30分鐘。雖然有網民指出，該物業的實際位置可能在中山坦洲而非珠海，但吳若希澄清，選擇該地點是為了方便居住在澳門的家翁家姑。

吳若希被傳移居內地

此外，吳若希亦不時在社交平台分享其富貴生活。她早前便上傳了一段在成都旅遊的短片，片中可見她不僅有豪華專車接送，更入住知名酒店，並品嚐了需要排隊兩小時才能吃到的星級火鍋。對於有傳她將移居內地，吳若希則予以否認，強調自己並無此打算。

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