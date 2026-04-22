Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

吳若希驚爆老公隨時出軌  預告婚姻陷危機：搜證做呈堂證供  北上生活富貴為移居內地解畫

影視圈
更新時間：21:00 2026-04-22 HKT
發佈時間：21:00 2026-04-22 HKT

現年33歲的香港歌手吳若希（Jinny）與澳門商人何兆鴻（Alex）結婚多年，育有一子一女，家庭生活看似美滿。然而，吳若希近日卻向傳媒驚爆，其丈夫今年將面臨「出軌危機」，但她對此似乎毫不畏懼，稱自己是他的「財神」，若他選擇為「真愛」而放棄她，將會冒上失去一切的風險，她更指若有人見到丈夫出軌，就要幫她拍下證據，留作他日做呈堂證供。

吳若希婚姻現危機？

據多位玄學家預測，吳若希今年的婚姻將面臨重大考驗，更斷言其丈夫何兆鴻在今年秋天至明年上半年期間「一定出軌」。吳若希對此非但沒有表現出過多的擔憂，反而向公眾「懸賞」，呼籲大家若發現其丈夫有任何不軌行為，務必替她拍下照片作為「呈堂證供」。

相關閱讀：吳若希「珠海」置業掀風波 網民踢爆為「中山產權」？ 首度開腔揭大灣區買樓真相

吳若希支持老公尋找真愛

吳若希表示，如果丈夫真的為了尋找「真愛」而選擇離開，她會「全力支持」。不過，她隨即話鋒一轉，霸氣地指有不少師傅，指她是丈夫的財神，若他要放棄自己，而令人生高峰直跌入谷底，就悉隨尊便。她坦言，除了玄學家的預言，她也認為男人「痕起上嚟都好難控制」。

吳若希內地生活富貴

儘管婚姻可能出現暗湧，但吳若希的事業和財力卻絲毫不受影響。她近日宣布在珠海購入一所豪宅，並透露整個交易過程僅花了30分鐘。雖然有網民指出，該物業的實際位置可能在中山坦洲而非珠海，但吳若希澄清，選擇該地點是為了方便居住在澳門的家翁家姑。 

吳若希被傳移居內地

此外，吳若希亦不時在社交平台分享其富貴生活。她早前便上傳了一段在成都旅遊的短片，片中可見她不僅有豪華專車接送，更入住知名酒店，並品嚐了需要排隊兩小時才能吃到的星級火鍋。對於有傳她將移居內地，吳若希則予以否認，強調自己並無此打算。

相關閱讀：吳若希朝聖孫燕姿香港演唱會暴露驚人數學能力 「穿越」到2030年 被網民嘲新一代「神算軒」

答問題送豐富禮品↓

答問題送豐富禮品↓

最Hit
施明設靈丨李家鼎再暴瘦 與兒子李泳豪、Agnes到場 新抱被於靈堂外遭阻攔
施明設靈丨李家鼎再暴瘦 與兒子李泳豪、Agnes到場 新抱被於靈堂外遭阻攔
影視圈
5小時前
施明設靈丨施明表妹黃宇詩親自護送李泳豪老婆離場 Agnes被拒門外鞠躬送別奶奶
施明設靈丨施明表妹黃宇詩親自護送李泳豪老婆離場 Agnes被拒門外鞠躬送別奶奶
影視圈
4小時前
施明設靈丨妹夫鄧梓峰等藝人到場致哀 鍾志光爆靈堂內李家鼎三父子互動細節 鼎爺於場外手震食杯麵
施明設靈丨妹夫鄧梓峰等藝人到場致哀 鍾志光爆靈堂內李家鼎三父子互動細節 鼎爺於場外手震食杯麵
影視圈
1小時前
施明設靈丨李家鼎與李泳豪致花圈「鬧雙胞」 新抱署名花圈被放後樓梯？ 豪仔證心意被李泳漢丟棄
01:37
施明設靈丨李家鼎與李泳豪致花圈「鬧雙胞」 新抱署名花圈被放後樓梯？ 豪仔證心意被李泳漢丟棄
影視圈
6小時前
女會計經理虧空公款近6350萬元 認7盜竊罪判囚8年 贓款全用於租樓旅行醫藥費 官斥有預謀犯案
02:06
女會計經理虧空公款近6350萬元 認7盜竊罪判囚8年 贓款全用於租樓旅行醫藥費 官斥有預謀犯案
社會
7小時前
90後少女棄銀行工創業賣Pokémon卡！家人由不支持變「入坑」 營業額最高達7位數︰我賭啱咗
90後少女棄銀行工創業賣Pokémon卡！家人由不支持變「入坑」 營業額最高達7位數︰我賭啱咗
時尚購物
10小時前
施明設靈丨李泳漢與妻兒現身 家族決裂後首露面 日前表明拒李泳豪老婆Agnes到場
01:37
施明設靈丨李泳漢與妻兒現身 家族決裂後首露面 日前表明拒李泳豪老婆Agnes到場
影視圈
6小時前
造假？67歲阿伯曬小學畢業證書 網民踢爆「世紀級穿崩位」 事主現身釋疑結局神反轉｜Juicy叮
造假？67歲阿伯曬小學畢業證書 網民踢爆「世紀級穿崩位」 事主現身釋疑結局神反轉｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
天氣過山車︱天文台發特別天氣提示料冷鋒周四橫過沿岸 周五最低20°C有大驟雨及狂風雷暴
00:55
天氣過山車︱天文台發特別天氣提示料冷鋒周四橫過沿岸 周五最低20°C有大驟雨及狂風雷暴
社會
5小時前
新一期居屋、綠置居、白居二 4.30起同步接受申請 為期3星期 6項目推近8,000伙
社會
5小時前