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吳若希朝聖孫燕姿香港演唱會暴露驚人數學能力 「穿越」到2030年 被網民嘲新一代「神算軒」

影視圈
更新時間：21:28 2026-03-16 HKT
發佈時間：21:28 2026-03-16 HKT

孫燕姿近日在香港啟德主場館舉行《孫燕姿「就在日落以後」巡迴演唱會香港站》，吸引大批藝人捧場，當中吳若希亦是其粉絲之一，昨日（15日）開心在社交平台分享二人陳年合照，卻因計錯數而掀起熱話，更令到王梓軒的「神算軒」之名再被翻出。

吳若希舊合照好青澀

吳若希昨日分別在IG及threads公開12年前孫燕姿在香港開演唱會時的後台合照，相中的吳若希樣子青澀，當時只有22歲，打扮青春如學生妹。吳若希留言：「2014年7月24日，相隔16年～今晚終於可以再次奔赴現場～啊啊啊啊啊～仔女都唔理啦。」

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不過吳若希的留言即被網民揭發計錯數，因孫燕姿在2014年曾來港在紅館開騷，距今只有12年，而非吳若希所寫的的16年，雖然吳若希有在IG修正，但threads的帖文保留逾1日仍見到寫「16年」，被大批網民嘲諷數學差，是女版「神算軒」。

吳若希被嘲「數學家誕生」

網民在吳若希的帖文下留言：「你數學幾差下哈哈」、「你啲數學係唔係體育老師教？」、「原來樓主係2030年穿越過嚟？」、「嘩，依家2030年，個世界行快咗6年」，更有網民寸吳若希：「又一個數學家誕生了，香港娛樂圈真的人材輩出」。

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有網民聯想起「神算軒」王梓軒笑問吳若希：「係咪跟開王梓軒學數學？咁好數口嘅你」、「你同王梓軒好fd㗎？」吳若希也有搞笑回覆：「以前有跟過佢學Accapella（無伴奏合唱）」。但有網民懷疑是求關注：「咁樣打就引到好多流量」、「懷疑你故意計錯數引人留言幫你推post」，吳若希亦有回覆：「你分析得係啱嘅」。

王梓軒傳6歲學心算

提到被網民封為「神算軒」的王梓軒，事件發生在2015年主持的《Big Boys Club》節目，王梓軒當時訪問從內地打拼返港的李日朗，對方稱曾淪落到在北京做大廈外牆玻璃清潔工，日薪只有百餘人民幣，王梓軒「好數口」即計出：「百幾蚊1日，1個月都成3萬幾蚊。」加上王梓軒盛傳早在6歲時開始學心算，因而獲「神算軒」之名。

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