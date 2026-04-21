黃心穎二姐黃心妙初夏大解放 多角度自拍澎湃上圍 極少布碎花泳衣包不住玲瓏曲線

黃心穎的二家姐黃心妙，向來保養得宜，樣貌和身材都維持在極佳狀態，完全不似是三名孩子的媽媽。婚後定居澳門的她，作風一向大膽，不時在社交平台大方分享性感火辣的靚相。近日隨著天氣漸熱，她再次向粉絲派福利，並配文寫道：「夏天要來了，是時候重投泳池的懷抱，水裡的我總是那麼的快樂」，預告將會有一系列的夏日泳裝照登場。

黃心妙宣布夏日泳裝大解放

黃心妙新發布的性感泳照，相中她身處更衣室內，穿著一件印有碎花圖案，白色低胸連身泳衣，胸前的荷葉邊設計，完全無法掩蓋其豐滿的上圍，事業線展露無遺，身材極度火辣。她從多個高角度進行自拍，展現出緊緻的肌膚和自信笑容。照片一經發布，立即吸引大批網民湧入留言，紛紛大讚：「辣媽」、「這件泳衣非常靚，你著得好好睇！讚！」、「好靚呀」，黃心妙對身材管理得宜，輕鬆駕馭了這套性感泳衣。

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黃心妙更衣室自拍澎湃上圍

黃心妙的性感照片，為她贏得不少網絡流量，但其活躍程度及高調作風，比起身為藝人的妹妹黃心穎及家姐黃心美，可說是有過之而無不及，這也為她帶來了不少爭議。過去曾有網民質疑她過於沉迷分享性感照，甚至在先前公布父親離世消息的翌日，她仍一如往常地發布性感照片，心情似乎未受影響，引來部分網民批評她不合時宜。

黃心妙父親離世翌日照晒性感相

對比黃家四姊妹，大姊黃心美是著名主持，四妹黃心穎因負面新聞一度淡出幕前，近年才以歌手身分復出，而三妹黃心慧則一直保持低調，鮮有公開露面。唯獨二家姐黃心妙，雖非圈中人，卻憑著出眾的外貌和身材，成為曝光率極高的話題人物。

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