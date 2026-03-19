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黃心穎晒遊日家庭照證家族基因強大 三姊黃心慧罕曝光 端莊美貌跑出

影視圈
更新時間：11:00 2026-03-19 HKT
發佈時間：11:00 2026-03-19 HKT

現年37歲的黃心穎，近日跟三位姊姊及家人到日本旅行，黃氏姊妹個個樣貌標緻，基因強大。除了大眾較為熟悉的大家姐、同為幕前工作的黃心美，以及活躍於ig的二家姐黃心妙外，最低調神秘的莫過於三家姐黃心慧，近日黃心妙分享日本旅行家庭照，三家姐激罕曝光，五官輪廓立體，肌膚勝雪，網民大讚她在四姊妹中顏值最高，突圍而出。

黃心穎三姊激罕曝光可原地出道

近日黃心穎一家去日本旅行，二家姐黃心妙率先在ig，分享了一張黃氏四姊妹在咖啡店的合照。相中可見，四姊妹打扮休閒，一字排開安坐於雅緻的咖啡店中，一同望向鏡頭展露甜美笑容。最令人驚嘆的是，四人的神情、五官，甚至是笑起來的弧度都極為相似，完美印證了家族基因的強大。

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黃氏四姊妹櫻花樹下合照

之後到黃心穎大家姐黃心美，陸續分享多張家庭照。在旅程中，家庭成員組成不同組合拍照留念，記錄歡樂時光，但最吸睛的，始終是「四朵金花」的合體照。其中一張在櫻花樹下的合照，畫面唯美動人。四姊妹在盛開的櫻花樹下頭貼頭親密合影，網民再次大讚黃心穎一家均是顏值天花板外，更對三家姐黃心慧，有特別高的評價。

黃心慧端莊美貌突圍而出

黃心穎三姊黃心慧，在四姊妹中最為低調，而今次在家庭照中激罕露面，自然備受關注，相中的黃心慧，肌膚白滑透亮，在陽光下更顯光彩照人，比起其他姊妹，黃心慧的五官更加標緻立體，愛笑的眼睛十分迷人，而且感覺比較端莊，在幾姊妹中脫穎而出，網民紛紛表示以她的外貌氣質，隨時可以原地出道，星途無限。

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