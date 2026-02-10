前TVB花旦火辣家姐控訴被竊聽 圖文不符晒香汗淋漓照大特寫胸口 感嘆要慎選友人傾偈

黃心穎的二家姐黃心妙雖然已為人母，但樣貌和身材都保養得宜，更不時在IG大方分享性感火辣靚相，吸引網民派Like。日前，黃心妙再次於IG上載多張性感照片，可見她身上綁上白色毛巾，在焗桑拿期間大擺Pose，其中一張更是近距離拍攝她香汗淋漓的胸口及鎖骨，畫面引人遐想。

黃心妙對演算法感厭倦

不過，黃心妙的帖文內容卻與性感照片似乎沒有太大關連，黃心妙有感而發地寫道：「最近覺得必須有意識地選擇見面聊天的朋友，想到每次一個conversation以後，電話直接給你推一堆剛剛聊天內容提及到的feed，這種被動的推送，唯有主動選擇才能做到有限度的反操控。」她似乎對手機演算法感到厭倦，並透露自己最近減少了使用螢幕的時間，「讓身心得到很好的detox」。此外，她還分享了一張引言圖，寫著「Hanging out with myself is honestly a vibe」（獨處的感覺真好），似乎非常享受當下寧靜的時光。不少網民都讚同她的想法，認為在這個資訊爆炸的時代，的確需要刻意過濾資訊並享受獨處。當然，更多留言是稱讚她的身材火辣，性感迷人。

黃心妙頻密分享性感照惹爭議

黃心妙雖然並非藝人，但她在IG上的活躍程度及曝光率，比起身為藝人的妹妹黃心穎及姊姊黃心美可說是有過之而無不及。婚後定居澳門的她，IG更新頻密，而且幾乎全是性感火辣的照片。這種高調作風也為她帶來不少爭議，過去曾有網民質疑她沉迷分享性感照，甚至在公布父親離世消息的翌日，仍一如往常地發布性感照片，引來部分網民批評。相比之下，黃家四姊妹中，只有三妹黃心慧一直保持低調。

