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洪永城自稱是香港電影明星 孖翠如飛羅馬拍旅遊節目勁受小學生歡迎

影視圈
更新時間：21:45 2026-04-20 HKT
發佈時間：21:45 2026-04-20 HKT

旅遊節目「黃金拍檔」洪永城（Tony）及黃翠如（Priscilla）日前正式飛往羅馬，為全新綜藝節目《走過歷史大地》正式展開首站拍攝行程！今日官方率先發布二人在羅馬的拍攝花絮。照片所見，雖然翠如與Tony遠赴羅馬，但依然相當受歡迎，二人被數十名當地小學生重重包圍兼索取簽名、盛況空前！

翠如笑爆Tony「跩豬」

在宣傳花絮中，翠如、Tony與當地小學生相處得樂也融融，翠如向眾人展示「雞手鴨腳」功夫招式、還問小朋友們想跟她還是Tony合照，當翠如聽到有小朋友指想跟她合照時，她即將Tony推埋一邊，場面搞笑。翠如向製作組透露全因Tony向當地小朋友聲稱自己是Hong Kong movie star兼動作明星，令到全部小朋友信以為真，才引發起哄。據知Tony除自稱是香港動作明星，還笑指翠如是K-Pop藝人「Pink Black」，認真跩豬。

Tony一句「甜到癲」翠如笑到破音

除此之外，在花絮中二人品嘗當地馳名甜品絮，雖然只有短短數秒，但已看出翠如與Tony的另類默契。事緣Tony只說了四個字「甜到癲呀」，翠如即笑到「無法運作」，更「破音」着Tony食埋佢嗰份甜品，完全就是一對歡喜冤家。

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