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關嘉敏貼身肚皮舞衣超火辣 S形曲線盡現零贅肉魔鬼身材 未比賽先贏流量

影視圈
更新時間：23:00 2026-04-20 HKT
發佈時間：23:00 2026-04-20 HKT

31歲的「宅男女神」關嘉敏又有新挑戰，近日她學習充滿異國風情的中東肚皮舞，更在一段流出的影片中大騷練習成果，其火辣身材再度成為全城焦點。影片中，關嘉敏身穿一套華麗的白色肚皮舞裝束，閃爍的珠片與流蘇點綴在胸前和腰間，隨著她的舞步搖曳生姿，顯得格外迷人。這套舞衣的剪裁極為大膽，完美地勾勒出她苦練已久的玲瓏曲線。

關嘉敏跳肚皮舞大晒結實馬甲線

關嘉敏自信起舞，每一個動作都充滿力量與美感。當她輕輕扭動腰肢，傳說中的「水蛇腰」立即現形，平坦的腹部上，結實的馬甲線若隱若現，展現出驚人的腰腹力量。隨著音樂節奏，她的身體如波浪般起伏，從手臂、肩膀到腰胯，動作流暢而嫵媚，盡顯女性的婀娜多姿。

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關嘉敏5歲習舞擁10級中國舞資格

關嘉敏能有如此精湛的舞姿，全賴她深厚的舞蹈功底。她從5歲起便開始習舞，擁有中國舞10級的專業資格，更曾勇奪香港舞蹈公開賽冠軍，數十年的舞蹈訓練，為她鍛鍊出絕佳的身體柔韌度與肌肉控制力。這次轉戰肚皮舞，對她而言可謂是將自身優勢發揮得淋漓盡致，也讓觀眾再次為她健康又性感的好身材而讚嘆。

關嘉敏返內地拍劇當女主角

關嘉敏曾是女子組合BINGO的隊長，至2020年參加ViuTV選秀節目《全民造星III》，可惜20強止步。但她未有放棄，翌年選擇投入TVB大家庭，憑藉在節目《女神配對計劃》中的亮眼表現，人氣直線飆升，一躍成為新一代「宅男女神」。雖然節目中未能覓得良緣，但事業發展卻一帆風順，更到內地拍攝短劇，晉身女主角行列。

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