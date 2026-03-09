TVB「上位女神」性感舞衣太鬆身 離罩向下滑落陷走光邊緣 苦練肚皮舞赴內地比賽

現年31歲的關嘉敏，憑TVB的節目《女神配對計劃》人氣急升，雖然最終未能找到男友，但已獲得不少工作機會，在多齣劇集包括《麻雀樂團》、《非常檢控觀》等登場，最近關嘉敏又有新搞作，她正積極苦練中東肚皮舞，準備到內地參加比賽，近日她分享了準備上堂的自拍照，由於粉紅色舞衣太過鬆動，上身離罩滑落，差1cm左右便面臨走光邊緣，之後跳舞時還要大幅扭動腰肢，網民紛紛擔心關嘉敏會誤洩春光。

關嘉敏擁中國舞10級資格

關嘉敏自5歲起便開始學舞，擁有中國舞10級資格，更曾榮獲香港舞蹈公開賽的冠軍，舞蹈底子相當深厚。最近她又學習新的舞種，就是中東肚皮舞，她接受訪問時表示：「新年突然間覺得自己肚皮大咗，所以我就諗我可以學肚皮舞。今次我係好有誠意去學，我係特登去搵老師教，學咗幾堂啫，之後會去內地參加比賽。」

關嘉敏性感舞衣太鬆身欠走光

關嘉敏近日積極練習中東肚皮舞，並分享自己準備上堂前的情況，又跟跳舞老師合照，雖然她練習時未有穿上傳統的異族風情衣飾，改為穿上一件粉紅色的露肩舞衣，非常性感，視覺效果滿分，但由於上身太過鬆動，明顯見到「離罩」，而且有點向下滑落，差1cm便春光乍洩，甚為危險。

關嘉敏模仿天才扮乜似乜

關嘉敏曾是女子組合BINGO的隊長，至2020年，她參加ViuTV選秀節目《全民造星III》，可惜20強止步。翌年，關嘉敏投入TVB大家庭，參加過《盛．舞者》及《福祿壽訓練學院》，扮演譚輝智一幕，幾可亂真。關嘉敏亦曾加入處境劇《愛·回家之開心速遞》，飾演Heidi一角，至去年的節目《女神配對計劃》，成為宅男女神。

