蔡潔陳瀅孖住開騷 不怕Lonely 慢熱女孩 & 活潑開心果 一拍即合｜名人雜誌

說到蔡潔和陳瀅，大家可能只會想到「TVB女藝人」、「上位花旦」、「宅男女神」之類；但你未必會想到「能歌善舞」、「人靚歌甜」、「演而優則唱」這類型的描述，因為在普羅大眾的印象中，她們就是演員。不過二人即將殺入濠江開騷，舉行限定現場演出《Pillow Talk》。她們一個自封歌唱擔當，一個聲稱要練rap、要大演跳唱，讓觀眾見識到她們在美貌和演技以外的魅力！撰文：李文偉 攝影：羅安強

蔡潔和陳瀅這次開騷會以新鮮形象及才藝面對觀眾，讓大家欣賞她們另一面的魅力。

蔡潔與陳瀅將於4月25日在澳門舉行限定現場演出《Pillow Talk》，身為演員的二人，首次以售票形式為粉絲們帶來歌舞表演，陳瀅笑言收到公司安排時感到很抗拒：「大家認識我們都是演員，坦白講聽到這個項目的時候，我是抗拒的，心想『不要搞我啦』，經過開會後我才答應，覺得可以試試。」陳瀅指初期只知道會是一項合作演出，公司研究過不同版本，最後得知合作者是蔡潔就令她非常安心。

籌備過程超開心

至於蔡潔收到消息時，已知道將與陳瀅合作，隨即一起拍攝海報及到卡啦OK唱歌揀歌，一切過程非常之開心，更令二人帶着期待去準備。雖然蔡潔早年曾參加過歌唱比賽，但畢竟不是經常上台演唱的唱家班，問她可有抗拒唱歌演出？她笑言沒有：「之前做過陳山聰演唱會嘉賓，而且我覺得這個組合很新鮮，如果是一個人去開騷，我都會覺得孤單無助，要如何去完成兩個小時多的演出，我覺得我們二人性格是互補，所以這個演出很值得一試。」

性格互補 彼此欣賞

在過往的劇集合作中，蔡潔與陳瀅直接對戲的不算多，但身為同門的二人一直期待更多合作。陳瀅指蔡潔一如她給外界的形象，是非常sweet的女生，至於蔡潔一直很喜歡與陳瀅接觸，過往一起到外地工作，有陳瀅在的場合都非常開心，是大家的開心果，「她永遠都好像晴天一樣，好似沒有事可以令她煩惱；而我則是會想好多、比較慢熱的人，所以有她在演出就不怕冷場，而一些我習慣會忽略的事、她亦會發現並提點大家。」

大唱參賽時未唱曲目

今次開騷主打唱歌演出，問二人有何構思？蔡潔爆陳瀅的歌單令人喜出望外，很有信心令觀眾滿足，不是普通的粉絲聚會，期望向大家展現意料之外的一面。至於蔡潔自己的歌單？她淡定回答：「我的歌單有少少私心，因為早年我參加過《新秀》，有些歌是當年參加比賽，大家都會選擇比較有難度的歌出戰，但我沒有晉身到最後幾輪，有些歌當時揀了未有機會唱，一直都好想在大家面前唱。」

獨特形式粉絲見面會

陳瀅指已聽過蔡潔選唱的歌，希望大家能拭目以待。談到蔡潔指她的歌單有驚喜，陳瀅即表示第一次開騷，也想令粉絲們有驚喜和開心度過一晚，「我對演出都很有信心，因為整個流程都好舒服、亦會和大家玩遊戲及互動，沒想過可以和朋友一起做這種形式的粉絲見面會。」蔡潔亦感歎這個機會很難得，笑言第一次的粉絲見面會令她難忘，「記得早幾年前，當時是慶祝出道十周年，結果有20、30人左右到場，因為十周年亦值得紀念，所以我都想與粉絲分享一下，然後找到場地舉行了一場小型派對，唱唱歌也和大家好好傾偈。」

誓落力演出回饋粉絲

首次以售票表演方式舉行見面會，陳瀅對與粉絲見面的機會反思很多，「其實大家可以很容易地接觸到我們，例如去書展、或者各種宣傳活動，他們都可以很自主地選擇來支持。今次以售票形式，除了主辦單位對我們有信心，我們二人都很努力地想跟大家講，平時都會不捨得大家使錢，但如果大家選擇入場支持我們，那就不是一般的支持，所以演出一定要做到包羅萬有，我們準備了好多、好想令入場的大家知道支持我們是值得的，希望可以回饋到粉絲。」

甜美跳唱Vs舒適獻歌

二人透露在挑選歌單時找到共鳴，亦同時掌握到自己想展現的方式，被指是「甜美系歌手」的陳瀅更有意在舞台上挑戰rap以及跳唱。至於蔡潔則是喜歡在卡啦OK挑戰自己的人，笑言因平常登台都沒機會唱，「不過我都要想方法練歌，因為我在家唱歌，我的貓貓會咬我阻止我，所以平常我都是到停車場在車上唱歌，哈哈！」

提到舞台戰衣，蔡潔表示會以舒適為主，才能好好享受唱歌的過程，問到台慶的性感戰衣不舒服嗎？她直言是不舒服，每次穿着都要想盡方法，既要防走光，又要keep fit以最佳狀態示人。每次穿着前都不可以吃東西驚會凸腩，令她又凍又餓。所以自封「舒服系歌手」的她這次會以最舒適的穿着上台，不着重舞台感。

陳瀅今次不斷勤練rap及跳唱，屆時會為大家施盡渾身解數。

談到蔡潔指她的歌單有驚喜，陳瀅即表示第一次開騷，也想令粉絲們有驚喜和開心度過一晚。

陳瀅在《臥底嬌娃》中扮女團成員，故此練舞練得多，算是打了個底。

好友JW亦同屬唱家班，陳瀅當然亦會找她求教唱歌秘訣。

拍住上會更穩健

談到可有合唱的機會？陳瀅直言有，更希望加長合唱的時段，笑言有蔡潔在身邊會穩健很多，現在想到一個人在台上便有點怯，不過因為年初已定下挑戰自己的目標，想做往常沒做過的事，所以她最後也接受了這次演出的挑戰。

而蔡潔則表示會請盡家人朋友來見證自己的演出，「因為這個演出是很值得與身邊人分享的事，因為身邊人最了解我的經歷，好想俾身邊的大家睇到我比以前進步很多。」

蔡潔化妝：Chloe Yu 髮型：Terrence Chan 服飾：Snidel

場地：＠blackroomhk