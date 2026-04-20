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金像獎2026｜舒淇轉型執導相隔29年再奪金像獎 同馮德倫甜蜜晒獎座放閃

影視圈
更新時間：19:46 2026-04-20 HKT
發佈時間：19:46 2026-04-20 HKT

剛踏入50歲的舒淇，昨晚（19日）於《第44屆香港電影金像獎》憑藉首部自編自導的作品《女孩》獲頒「新晉導演」殊榮，距離她上次獲金像獎獎項已是事隔廿多年，舒淇由幕前成功跨足幕後，成就備受肯定。

舒淇分享花絮照片

頒獎禮上，舒淇以全黑造型上陣，並在如雷掌聲中登上頒獎台，她笑稱自己勝在擁有30多年從影經驗，年紀不小，幽默自嘲是「最老的新導演」。今日（20日）舒淇在社交網分享多張幕後花絮照，除了有與《女孩》團隊開香檳、切蛋糕慶功的照片，更公開與老公馮德倫的甜蜜合照。相中，見馮德倫手捧舒淇剛到手的金像獎座，兩人展露燦爛笑容，恩愛之情盡在不言中，舒淇簡單寫道：「起飛！Have a great day！」字裏行間難掩興奮。

舒淇能演能導

舒淇在演藝界打滾逾30年，影后地位被受肯定。她憑藉《色情男女》在1997年接連勇奪「最佳新演員」與「最佳女配角」兩項大獎；兩年後，再以《洪興十三妹》第二度拿下「最佳女配角」殊榮，如今她放下演員身段，嘗試主導創作，首部影片即獲肯定，意義不凡。

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