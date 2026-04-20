劉德華孖姜濤探望麥當勞叔叔之家 傳遞半世紀社區關懷 ：將愛心一直延續下去

紮根香港超過50年，香港麥當勞一直「麥麥」關懷社區，歷年推出眾多慈善籌款活動。繼早前破天荒聯乘劉德華及姜濤世紀合作，推出慈善歌曲《沒有翅膀的天使》經典復刻版MV外，又成功邀得兩位巨星一起驚喜現身於4月18日舉行的「麥當勞兒童愛心馬拉松2026」。為了令正在入住香港麥當勞叔叔之家的病童感受到愛與關懷，麥當勞日前更安排劉德華及姜濤一同親身探訪香港麥當勞叔叔之家，與正在入住的病童家庭大玩遊戲及做手工，希望為他們送上溫暖和歡樂。

二人向入住病童家庭送上真誠問候

向來充滿愛心的「香港麥當勞叔叔之家星級監護人」劉德華及「香港麥當勞叔叔之家慈善大使」姜濤一同到訪香港麥當勞叔叔之家觀塘家舍進行探訪，向正在入住的病童家庭送上真誠問候。同時，早前參與《沒有翅膀的天使》經典復刻版 MV 拍攝的康復兒童亦有到場參與，以實際行動實踐「小朋友幫助小朋友」精神。

劉德華姜濤家舍內與病童玩樂做手工

探訪期間，劉德華及姜濤與一眾小朋友大玩遊戲、做手工，氣氛溫馨熱鬧，很快便與小朋友們打成一片。二人更化身成一班小朋友的「同學仔」，與他們齊心合力貼上雀仔圖案，拼湊別具意義的巨型藝術作品，象徵關愛與希望的延續，為香港麥當勞叔叔之家成立30週年留下難忘回憶。

劉德華感受陪伴與關愛力量

香港麥當勞叔叔之家星級監護人劉德華表示：「我很高興見到咁多朋友喜愛《沒有翅膀的天使》經典復刻版 MV。今天亦是我第一次到訪香港麥當勞叔叔之家觀塘家舍，過往曾到訪沙田家舍，而這個全新的『家』同樣勾起了我許多珍貴的回憶。每一次接觸病童及其家人，都深深提醒我，陪伴與關愛其實擁有很大的力量。我希望大家都能透過我們的音樂與實際行動，感受到這份溫暖，將愛心一直延續下去，陪伴更多有需要的家庭。」

姜濤鼓勵社會關注有需要的人

香港麥當勞叔叔之家慈善大使姜濤表示：「今年是我連續第四年擔任慈善大使，好榮幸今年仲有機會同劉德華一起進行探訪，為病童家庭送上歡樂。每年走到這個時刻，對我而言都是一個十分珍貴的提醒，讓我放慢步伐，再次感受與珍惜身邊的一切。我希望能夠透過今年一連串的活動，與大家分享關愛的力量，鼓勵社會大眾關注有需要的人士。這對我來說是一份十分有意義，亦值得繼續堅持下去的使命。」