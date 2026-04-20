金像獎2026｜64歲杜德偉一擊即中勇奪男配獎 從未想過以演員身份獲獎：這階段意義非凡

金像獎2026／杜德偉／最佳男配角／風林火山丨在2026年4月19日晚舉行的第44屆香港電影金像獎頒獎典禮上，由入行41年的杜德偉（Alex To）憑電影《風林火山》飾演金城武哥哥「李文狄」一角，擊敗《UFO離奇命案》陳湛文、《水餃皇后》袁富華、《再見UFO》黃又南及《拼命三郎》林家熙奪得升呢「金像男配角」，今次是繼《香港電影導演會年度大獎》後，再度成為「最佳男配角」。

杜德偉從未想過能以演員身份獲獎

杜德偉在《風林火山》飾演的「李文狄」長期潛逃海外，深陷毒癮的叛逆毒販，一出場那種乖張狂妄的氣場瞬間吸引了觀眾的眼球，杜德偉與弟弟金城武在集團因同理念而產生的愛恨角力，更是全片的亮點之一。成為雙料男配角的杜德偉，今日（19日）在IG撰長文，再一次回味得獎感受，他坦言：「從未想過自己會成為演員，更沒想過有朝一日能以演員身份獲獎。」

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杜德偉回想演藝之路覺得非常幸運

杜德偉在1985年成為新秀冠軍後，以歌手、音樂人身份入，對於今次得獎，他在IG貼上多場與《風林火山》和《再見UFO》團隊相片並說：「回想起來，我覺得自己非常幸運。出道之時，正值香港演藝圈的黃金十年，因此即使身為歌手，入行第一年就當上了男主角——當時的合作的女主角是葉童與鍾楚紅，導演是陳安琪，作品為《愛情謎語》。那段日子，我手頭上同時有三、四個劇本。這星期飾演一個從鄉兜踎小警察，過幾天又在另一部戲裡變成一個富二代學生，中間還跑去演一個年輕時裝設計師的角色。就這樣，穿梭於截然不同的角色之間。我深信演戲需要天分，但後天的磨練更為關鍵。在那些日子裡，我與所有合作的電影夥伴一起熬過無數為求拍好一部電影而必須承受的苦頭，正因如此，我的演藝生涯留下了更多難忘的故事，也結識了許多電影圈的朋友。」

杜德偉人生谷底遇上了太太李曉冰

不過因為命運自有安排，杜德偉離開了香港，前往台灣展開音樂之旅，2002年杜德偉更因藏毒事件令事件走下坡，幸好在人生谷底遇上了太太李曉冰，在李曉冰支持下積極發展事業，不單身體條件依舊保持完美，能跳能唱保時絕佳狀態，絲毫看不出歲月痕跡，杜德偉的事業終於重上軌道。杜德偉還說：「當《風林火山》的導演麥浚龍（Juno）先生邀請我演出『李文狄』這個角色時，距離我上一部港產片已經將近二十年。如今能憑藉這個角色獲獎，我要衷心感謝Juno對我的賞識與信任，交給我這麼一個獨特且充滿挑戰的角色。」此外，我想感謝一位我極度敬重的演藝界前輩——吳孟達先生。2005年，我有幸與他共事，兩個多月的朝夕相處，達哥的工作態度與專業精神深深啟發了我，讓我明白何謂稱職的演員。自此之後，每接到一個新劇本，我都會以更認真的態度、更立體的角度去揣摩角色。如果達哥還在人世，他一定是我獲獎後第一個想分享喜悅的前輩。」最後杜德偉說：「能在人生六十四歲的階段獲得這個獎項，對我來說，意義非凡。」

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