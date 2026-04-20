金像獎2026丨麥浚龍情深一吻甜蜜放閃 44歲高學歷混血模特兒女友 傳曾被蒼井空介入一度分手

在昨晚（19日）舉辦的第44屆香港電影金像獎頒獎典禮上，麥浚龍的電影團隊，憑電影《風林火山》獲最佳美術指導獎，他竟一反常態，公開獻吻相伴十年的中英混血女友戴庚玲（Janine），這個罕見的公開示愛舉動，讓一直低調的「幕後女神」戴庚玲，再次引起網上討論。

麥浚龍激罕放閃親吻混血女友

向來以低調和神秘著稱的麥浚龍，罕有地攜同女友戴庚玲出席頒獎禮，當他的電影團隊憑《風林火山》奪得「最佳美術指導」獎項時，在全場的注視下，他情不自禁地轉向女友，送上深情一吻。這一幕打破了兩人經營多年的「暗黑浪漫」風格，讓現場及網絡瞬間沸騰。鏡頭下的戴庚玲狀態極佳，她以一頭標誌性的型格白髮，配上優雅的晚裝，與麥浚龍的藝術家氣質，顯得無比登對，畫面溫馨動人。

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麥浚龍學霸混血女友於英國修讀心理學

現年44歲的戴庚玲，比麥浚龍大兩歲，但歲月似乎未在她身上留下痕跡。模特兒出身的她，至今仍保持著姣好的面容與高䠷身材，她曾是模特兒公司中最賺錢的十大模特兒之一，拍攝過無數廣告。然而，戴庚玲絕非僅有外貌的「花瓶」。她擁有英國利物浦大學的心理學學位，是位名副其實的學霸。除了模特兒事業，充滿耐性的她亦是一名兼職英文補習老師。她曾公開表示喜歡小朋友，並希望在35歲前生育兩個孩子，甚至不介意成為未婚媽媽。

麥浚龍與女友拍MV結緣共賦同居

回顧兩人的愛情故事，充滿了戲劇性。2010年，麥浚龍邀請戴庚玲擔任其歌曲MV女主角，兩人一拍即合，火速相戀，女方更遷入男方位於淺水灣的豪宅同居，可惜戀情僅維持了9個月便宣告結束，有傳跟日本AV女優蒼井空介入有關，但麥浚龍否認因小三而分手。經歷了時間的考驗，兩人在2013年悄然復合，並選擇將戀情轉為低調，學會了更加珍惜這段得來不易的感情。

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