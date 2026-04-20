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洪天明揭洪金寶手術後暴瘦：大腸三次放好菌最重要健康 劉沛蘅憶愛犬與嫲嫲接連離世：心痛到裂開

影視圈
更新時間：17:15 2026-04-20 HKT
發佈時間：17:15 2026-04-20 HKT

洪天明與劉沛蘅（Hillary）今天以主持身份到元朗為HOYTV拍攝節目《嫲嫲飯飯》，天明指嫲嫲雖然離世很久，但她以前煮嘢食也非常美味，而爸爸洪金寶也很叻煮嘢。提到爸爸身形明顯瘦了一大圈，洪天明解釋他做了一個手術，將好菌放在大腸內：「做咗三次，做嘅時候唔食得嘢，所以一定瘦，但係對佢健康，年紀大肥胖嘅人比較多問題出現，所以我哋想搵最好最適合嘅俾佢試。」

洪天明兩子有意入行

天明太太周家蔚今日在社交網站中貼了一張小時候跟昨晚奪得「影帝」梁家輝的合照，他指太太應該是很開心，自己也很希望香港影視方面可以多點工作，因為近幾年比較低迷，自己也有興趣在香港拍攝，但可惜沒有太多工作，而現在也想在內地試拍短劇，希望可以做真正有內容的故事，問到兩個兒子是否有興趣拍劇？他即表示有，因兩人去年底參加了洪家班的武術和電影教學班，參加完後兩日都表示很想做戲，雖然有跟他們說過拍戲很辛苦，但也認為要先讓兩人試試看。

劉沛蘅談面對生離死別

Hillary因是被嫲嫲湊大，故兩人的關係很親密，但嫲嫲在去年過身，所以拍前也很擔心自己的情緒被觸動搞到每集都喊，對於其15歲愛犬Choco早前「畢業」，Hillary坦言雖然事前已有不停讓自己有心理準備要去面對生老病死，但當刻也會崩潰：「佢走咗之後，我一路都係封閉自己，我覺得都好嘅，將啲唔開心喊晒出嚟，而屋企人都不停安慰我，我都有啲釋懷，因為佢成個狗生我都盡我能力比幸福佢，見佢好安詳咁走，都係唔開心嘅事入面嘅一件開心事。」提到舊愛洪卓立的愛犬肥膏早前也離世，她坦言自己當刻也有在身邊，因當時兩人是一起共同照顧小狗，也當肥膏是親生仔般，又指自己這兩三年一直面對生離死別，每次遇到這些事情個心都痛到要裂開一樣，但認為人生就是要不斷去學習，也會提醒自己更加珍惜身邊人和事。對於洪卓立早前因演唱會取消，不過主辦方卻因退款事情引發風波，Hillary就表示唔了解，不便評論。

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