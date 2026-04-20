鄭秀文完成兩場大馬騷 被迫車廂表演食榴槤 啟德門票預訂開賣即售罄

天后鄭秀文（Sammi）日前率領超過200人的龐大團隊，從香港浩浩蕩蕩飛到馬來西亞吉隆坡，舉行一連兩場《You & Mi鄭秀文吉隆坡演唱會2026》。演唱會於上週六(18日) 圓滿結束，Sammi 在社交網上載短片分享感受，並自爆完騷後第一件事竟然是想吃榴槤。

Sammi被觀眾燈海感動

Sammi原來是「榴槤控」，她在社交網分享完騷後的花絮片段 ，並透露：「而家梗係休息食嘢，想飲少少紅酒，但我間酒店原來嚴禁榴槤，簡直係惡夢！所以就打算上車表演食榴槤，但係唔知個司機介唔介意，如果佢好介意我就冇得食。」其後，Sammi 又提到被觀眾的燈海觸動一度眼泛淚光，她剖白感受：「見到燈海，畢竟人，人係有感情，所以你feel到觀眾對你嘅support，同埋嗰個真心，自己都好感動。」她又直言自己當晚演出狀態甚佳：「我今（前）日嘅Energy level係高到不得了，但係都係日子有工，平時training做得足，運動量夠，所以返去繼續努力。多謝大馬嘅觀眾，多謝你哋送咗一個好難忘，好開心嘅夜晚俾我。」

Sammi大晒強勁「老鼠仔」

Sammi其後再出post ，展示積極操肌的成果，見她大晒手臂上強勁的「老鼠仔」，相當搶眼，並貼文表示：「V姐（ah mi）這些日子，馬不停蹄。身心累爆。這兩晚完成了大馬演唱會，非常高興，不過真心累，concert裡毫不留力啊！」她更透露回港後會休息十天，然後會積極為七月啟德演唱會備戰。 另外，Sammi 將於啟德舉行的演唱會，門票今日(20日) 憑東亞銀行信用卡優先訂票，門票一開賣已經火速售罄，Sammi在社交網亦表示：「全部售罄，多謝大家。」