山本彩香港首開個唱賀出道10周年 許下宏願完成日本47都道府縣巡演

出身自女團NMB48的日本創作歌手山本彩今年迎來出道10周年，昨日在東九文化中心舉行首次香港個唱，與樂迷共度這個重要里程碑。演唱會前，山本彩接受本報訪問，提到10年來的點滴，坦言感觸很深，同時希望未來10年不受年齡限制，繼續活出新面貌。

山本彩武道館騷圓夢

山本彩趁33歲生日當日、即7月14日首度在武道館舉行大型演唱會，是她一直以來的重大目標，如今終於達成，心情既興奮又焦慮。她坦言：「已經沒甚麼時間了，所以開始有點焦慮，但一直準備的時候也很期待，這一刻我認為一定要調理好自己的身體，當日一定不可以生病。」她現在就有做一些訓練來管理健康，包括每日進行深蹲、卧推及跳繩等基本訓練來備戰。回顧這10年，山本彩選擇以自己創作的《一輪草》代表當下心境，她解釋這首歌以「不忘初心、勇於踏出第一步」為主題，10周年對她而言並非終點，而是人生第2章的序幕，與當初寫下這首歌時的心情不謀而合。她亦勉勵自己，絕不以年齡作藉口，每個階段都要更新自己，活出全新面貌。

山本彩展望未來10年

展望未來10年，山本彩定下多個目標，包括完成日本全國47都道府縣巡迴演出，以及前往從未踏足的國家開演唱會，與世界各地的歌迷直接交流。她亦表示，雖以音樂創作為主軸，但對多棲藝人甚為欣賞，若將來有機會，不排除挑戰其他領域。

山本彩鍾情甜食

至於再度訪港，距上次已相隔9年，山本彩笑言感覺時間飛逝，「當一落機後，在機場即重拾那種感覺，回憶即時回來，很懷念。」她對港迷的熱情深表感動，每次接機時收到他們的鮮花、信件與禮物。​​她又透露今次想去海洋公園玩，亦想食炸饅頭配煉奶，因為很喜歡甜食。