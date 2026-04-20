朱凱婷被指囡囡靚過自己：當年選美未係最佳狀態 持開放態度讓愛女參選港姐

朱凱婷今日出席「香港乳癌基金會」活動啟動禮，近日她在社交平台分享了一家三口到日本賞櫻的照片，14歲的女兒林穎彤（Sheryl） 隨即成為網民焦點，驚歎她笑容甜美越大越靚，母女二人儼如「餅印」，盡顯星二代潛力，更有網民指Sheryl比媽媽當年參加港姐選舉時更靚。問到被指女兒靚過自己會否不開心？她稱，當然不會不開心，因她自覺當年選美時也不是最佳狀態，只是選美後慢慢越來越好，而她更希望女兒好過自己：「女兒出生時面形已經好過我，我不算上鏡，網民的留言，可說是過獎及很錫我們。」

朱凱婷憶爸爸一夜轉軚

問到會否鼓勵女兒參加港姐選美？朱凱婷抱開放態度，覺得這世代的小朋友不能控制，他們有自己的看法，所以由女兒自己決定，她會支持並在旁邊給予意見，也趁機提醒女兒要繼續保持外在及內在美，問到老公可會反對女兒參選港姐？她指丈夫不在港，她即時講出自己當年參選港姐面對爸爸的經歷，她說：「記得當年想參選港姐時，爸爸的反應頗大，但經過一夜沉澱後，爸爸便說『參選時我會揸車載你去。』」以示支持。

朱凱婷爆女兒高過自己

她透露愛女身高現在已經高過她，希望將來女兒會繼續長高：「我要穿再高一些的高踭鞋！」原來女兒平日不會留意娛樂新聞，這次有朋友通知她，所以朱凱婷趁機與女兒一樣看有關報道，並要求女兒讀給她聽，純粹想女兒練習中文。此外，談及防禦乳癌，朱凱婷稱踏入40歲，已將身體檢查作為每年送給自己的生日禮物，也覺得今時今日不應因檢查乳房而覺得尷尬，更不可諱疾忌醫，因為及時發覺可以及時治療，提升康復機會。

