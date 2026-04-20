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金像獎2026丨資深DJ陳永業讀錯江𤒹生名字 自辯屬「少少沙石」遭狂轟 30字道歉平息風波

影視圈
更新時間：21:48 2026-04-20 HKT
發佈時間：15:20 2026-04-20 HKT

金像獎2026丨第44屆香港電影金像獎於昨晚（2026年4月19日星期日）在香港文化中心大劇院完滿落幕。今屆頒獎禮發生了不少插曲，MIRROR其中三位成員姜濤與正、副隊長楊樂文（Lokman）和江𤒹生（AK）負責頒發「視覺效果」，江𤒹生出場時大會旁述竟然將江𤒹（音：業）生讀錯成江𤒹（音：畢）生，瞬間令氣氛變得超級尷尬，不少網民留言炮轟大會不專業。

金像獎報幕VO的原來是資深DJ陳永業

隊長楊樂文將被人讀錯名的江𤒹生做「AK先生」化解了尷尬，有網民讚他轉數非常快：「仲唔會得罪報幕嘅VO前輩。」亦有人說：「條友可摸以唔好咁唔專業，讀錯完江爗生，賈曉晨又讀錯咗做梁雍婷，痴Ｘ線！」、「其實唔洗睇搞都知點讀啦，人地出咗道咁多年都仲未知人叫乜名，真係好離譜。」、「頒獎嘉賓嘅名都讀錯，即係無做功課。」、「我聽到都吓咗一聲。」這個報幕VO的原來是資深DJ陳永業。

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陳永業稱在狀態不佳情況下遇上少少沙石

陳永業昨晚在IG貼上一張在前台打卡的相片並說：「第44屆香港電影金像獎圓滿結束，恭喜所有得獎者。在自己狀態不佳情況下，遇上少少沙石，幸好總算順利完成。」陳永業在留言隻字不提讀錯名件，令網民再度不滿，有人說：「已經講咗成晚話覺得今次件事比人感覺唔係好專業同求其。然後其中一位引起咗個討論嘅師兄（即係負責VO嗰位陳永業先生）只係覺得自己嘅錯誤係『狀態唔好，有少少沙石』。 都唔好怪啲人覺得今次個團隊真係唔專業喇其實。」、「佢冇講『唔理想』已經好畀面㗎喇。」、「擺明係hea，以為自己經驗豐富，事前唔準備。」、「雖然呢條友唔係紅DJ，但起碼我都聽過佢名，印象中佢響廣播界都好多年㗎啦喎！」、「影響晒成個頒獎禮，仲話少少沙石，幾厚面皮。」、「係佢自己以為是沙石般的小事，但其實是自己不專業，不認真，不專重自己崗位也不尊重別人及大會的結果。」。到今晚陳永業再度更新IG，並向江𤒹生道歉，他表示「對於昨晚自己讀錯Anson Kong的中文名字，本人深感抱歉，在此向他說聲對不起！」。

陳永業2024年接替擔任金像獎報幕員

陳永業在1990年加入廣播界，曾擔任TVB娛樂訪談節目《今日VIP》其中一位主持與及為TVB多個節目擔任旁白，又曾參與劇集演出，較為人熟知的是被王祖惡搞成為《今日師奶D》，當中王祖藍模仿陳永業在節目尾聲說了一句「我今日真係學咗好多嘢！」而此金句更與陳永業畫上等號，陳永業曾說：「我冇講過呢句說話，係陳芷菁講㗎！我做主持學嘅嘢唔係我而係觀眾。」陳永業自2024年接替已故鄭啟泰擔任金像獎報幕員並曾稱：「我興奮多於緊張。」因為今次事件，有人留言：「尋晚特別懐念一位故友。以前每年聽到佢把聲做VO 都份外有親切感！佢本身熱愛電影，加上多年電台經驗，準備功夫做到足，連續10多年堅守香港電影金像獎Live Vo 呢個崗位 ，印象中零出錯！ Eric鄭啟泰尊業精神長存！」

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