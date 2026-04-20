Jisoo攬兄上身疑施壓逼新聞節目停止追查醜聞 網民反應兩極有踩有撐

韓團BLACKPINK成員Jisoo的兄長金正勳，繼早前疑被女直播主控訴性侵後，接着又有自稱是其妻的A女發文，指控他家暴，醜聞越演越烈。身為親妹的Jisoo亦被流言波及，前日（18日）網上甚至有傳言指她涉嫌施加壓力，逼使早前曾就此事發帖徵求情報的新聞節目停止追查及報道事件。

Jisoo出手煞停報道？

事緣SBS節目《好奇的故事Y》前日在官方社交平台發布公告，徵集「某知名女團成員哥哥」的性侵及家暴醜聞線索，他們更在A女大爆老公家暴的貼文下留言表示「接受線索」。然而，節目組很快就刪去貼文，引發網民揣測。有人發文指Jisoo的經理人公司「探訪」電視台，暗示她透過公司向SBS施壓，逼使節目組停止報道其兄之醜聞。這篇發文隨即引來網民激烈討論，有人指出Jisoo與金正勳感情甚篤，她肯定知情，言之鑿鑿指Jisoo聲稱有關其兄的指控全屬謠傳，並威脅提告。

Jisoo深得網民歡心

同時，亦有不少網民力撐Jisoo，指她身為頂級女團成員根本不會讓胞兄破壞其名聲，在得悉兄長惡行後肯定不會助紂為虐；亦有人指Jisoo與金正勳共同設立其經理人公司BLISSOO，暗示所謂的經理人公司施壓是其兄長所為；此外亦有網民指以Jisoo工作忙碌程度，根本無暇理會兄長私生活，自然對其所作所為不知情。

Jisoo與兄長關係如陌路？

另外，有網民挖出以往Jisoo在直播中透露家人互動的片段，片中Jisoo透露由於從小就當練習生，在家中生活時間不多，有事發生也很少跟哥哥姐姐傾訴，往往在自己解決後才透露。她更直言三兄妹均認為「自己的人生自己看着辦」，無論如何總不能替對方而活。

SBS咁樣講

連疑是Jisoo大嫂的A女爆料後翌日亦發限時動態，力證姑仔對兄長家暴一事毫不知情。據韓媒今早（20日）報道，節目組亦澄清並未因受壓而停止報道。他們解釋指並非所有線索都會播出，所以發布線索通知後再刪除是常見的做法，並補充說：「我們尚未進行報道，但我們會繼續調查此事。」