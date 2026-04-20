金像獎2026丨梁家輝孖女隔空見證五度稱帝 直擊孫仔孫女超萌反應：永遠是我們的最佳男主角

金像獎2026／梁家輝／最佳男主角／捕風追影丨第44屆香港電影金像獎頒獎典禮於周日晚（2026年4月19日）圓滿落幕。梁家輝憑藉電影《捕風追影》成功擊敗勁敵，第五度榮登金像獎影帝寶座。梁家輝的一對孖女梁穎晨（Chloe）及細女梁靜曦（Nikkie）雖然未有到場，不過得悉爸爸得獎後，在IG限時動態出PO，孫仔和孫女的舉動，成功融化了公公。

梁家輝拎獎即收一對孖女來電

梁家輝在台上曾稱今年是電影金像獎第44屆，也是入行第44年，故今次奪獎對他別具意義，談到太太，梁家輝忍不住哽咽說：「我覺得最應該多謝係我屋企人，我兩個女，我兩個女婿，我兩個孫......（望一望錶）唔好打電話畀我啊而家，仲有我太太，佢哋都忍咗我，尤其是我太太，忍咗我44年，多謝晒！」

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孖女梁穎晨梁靜曦電視機前見證得獎一刻

太太江嘉年和一對孖女梁穎晨（Chloe）及細女梁靜曦（Nikkie）雖然未有到場，但不忘坐在電視機見證梁家輝得獎的一刻，她們第一時間與出爐影帝爸爸視像通話，梁家輝流露一臉足的笑容小孫女一臉萌爆的望看公公，兩個女還記低拎獎一刻說：「永遠是我們的最佳男主角，Yessss so proud of you daddy.」梁靜曦今早再貼上兒子與公公的影片，片中看到兒子向公公獻上祝賀的一吻，場面非常甜蜜感人。梁靜曦稱爸爸今早已經坐飛機到外地工作。

梁家輝榮升為幸福的外父與外公

梁家輝在1987年遇上老婆江嘉，當時正值事業低谷的梁家輝，在僅有8000元積蓄的情況下，與願意甘苦與共的江嘉年交往半年便閃電結婚。儘管江嘉年的外貌曾遭受外界惡意批評，但梁家輝始終將她視為照亮自己灰暗時光的一道光，並盛讚她「把一生交給沒有前景的男人，是非常勇敢的行為」。這段不被外界眼光動搖的婚姻至今已走過40個年頭，兩人育有一對雙胞胎女兒梁穎晨（Chloe）和梁靜儀（Nikkie），如今女兒們皆已出嫁，讓梁家輝榮升為幸福的外父與外公。

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