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衛詩雅金像獎連奪「最佳女配」兼「最佳衣著」 自嘲屁股沒白操 與老公慶功宴放閃錫錫

影視圈
更新時間：07:00 2026-04-20 HKT
發佈時間：07:00 2026-04-20 HKT

衛詩雅憑《再見UFO》在《第44屆香港電影金像獎》中獲「最佳女配角」，她在頒獎禮結束後，與老公周祉安齊齊出席電影公司舉行的慶功宴，更應傳媒要求錫錫，場面溫馨。講到她這晚同時得到「最佳衣著獎」，她表示完全無想過，笑言沒白費時間把屁股操到很結實，「無白操，真的很辛苦，操到大腿很累。（會繼續保持？）不會，一陣就會食嘢不做運動。」

獎座即場刻名意義大

她提到這晚的獎座特別有意義，因為以往金像獎都是之後才為得獎者刻名，但今年就即場刻名，她在後台見到後覺得很有意義，名牌刻名後就親自鑲在獎座上，好似自己有份做個獎，又很很開心《再》片奪得多個獎項，講到黃又南失落「最佳男配角」，她表示有點為他感到失望，但剛才有與他擁抱都ok。

老公驚喜未定 

至於老公有無講要點同她慶祝？她笑說沒有，但相信老公會給她驚喜，「食餐飯都很開心，又或者明天在家看電影都好。」去年衛詩雅奪影后後，老公特意為他訂造公仔慶祝，但公仔的樣子與她真人有距離，問到老公是否會再訂公仔？她笑言有問過，但老公無答她，又說想去旅行，去邊都可以。
 

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