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金像獎2026丨麥浚龍《風林火山》奪最佳美術指導 頒獎禮後舉行大型慶功 談拍外傳：一定會有安排

影視圈
更新時間：23:02 2026-04-19 HKT
發佈時間：23:02 2026-04-19 HKT

麥浚龍憑《風林火山》獲「最佳美術指導」，他與拍檔Jona Sees在後台受訪，麥浚龍表示得獎很開心和感動，除了做歌手和導演，在創作過程中無論幾辛苦都會完成，講到《風》已獲得「最佳服裝造型設計」和「最佳視覺效果」，問到可想繼續攞獎？他表示會平常心，沒有想太多，透露與杜德偉一起到會場時都有傾過，指《風》片很夢幻，很多情景仍歷歷在目，有提名已很開心，多謝所有為電影行業作出貢獻的每一位。

麥浚龍盡快約大家慶功

問到頒獎禮後可會慶祝？他表示會，但要物色一個比較大的地方，因為電影的團隊人數很多，今晚也有很多外國團隊來參與，他表示會盡快約大家慶功。問到可會拍外傳？他說：「相信一定會有安排，昨日才看完一個5個半鐘的長版。（會有機會上映長版或導演版嗎？）之後有機會再傾。」

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