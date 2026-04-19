《正義女神》內地累計有效播放達4.2億 佘詩曼與陳煒結局交手似「放煙花」 番外篇將播出交代角色去向

佘詩曼、陳煒、周嘉洛、戴祖儀、黃庭鋒、蔣祖曼、馬貫東等今日（19日）到鑽石山宣傳劇集《正義女神》，吸引大批觀眾及市民在現場圍觀，活動上宣布劇集跨平台總收視達21.2點，是目前年度劇集收視冠軍，而內地累計有效播放達4.2億。

阿佘指與陳煒合作充滿火花

阿佘與陳煒受訪，談到劇集收視反應好，阿佘指與陳煒合作充滿火花，二人在後段互相針對子女出手，形容大結局交手好似「放煙花」非常過癮，自己也喜歡劇情反轉，期待大結局播出時觀眾反應。活動上亦預告番外篇將播出，陳煒表示也有份拍，亦會交代角色去向。談到《正》有望超越去年《新聞女王2》所創下的4.5億內地播放紀錄，問阿佘可有信心再次突破自己？她坦言不敢想太多，因內地流行短劇，觀眾或減少投入時間在長劇上，的確搶走了很大市場，而她也收過不少短劇邀約，但未有喜歡的劇本，陳煒也表示不管甚麼作品也是看劇本和對手。問到二人與鍾澍佳再傾合作？她們表示當然好，但阿佘有檔期嗎？她笑言不關事，是否成事是大家配合。

陳煒選美舊照成熱話阿佘讚索

陳煒的選美舊照成熱話，阿佘笑言有留意到更大讚索，阿佘經常在社交網分享四出覓食的戰績，她笑言喜歡上網睇食評，喜歡的話多遠都會去食，自認有眼光，但也有試過中伏。陳煒表示留意到阿佘透露22吋「佘腰」更不食宵夜便會瘦，形容是「太囂張」，談到陳煒身材也弗？她嘆：「我開工都是保持食3、4成飽！」她指最近有做運動，更與戴祖儀、蔣祖曼等齊做皮拉提斯，一齊做運動更有動力，令阿佘也表示「想Join」，陳煒爆周嘉洛做伸展時又震又嘈。