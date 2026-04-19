彭家麗戲癮大發感激關海山提攜 擔任歌唱比賽評判︰臨場表現最重要

《JOOX 港樂新聲 2026－大灣區唱將大賽》，經歷數月激烈選拔，終於迎來總決賽。8位新世代唱將於5月17日晚登上麥花臣場館舞台，爭奪年度最強「港樂新聲」寶座！

彭家麗畀貼士參賽者

今屆比賽以「跨越地域的文化溯源之旅」為主軸，從深圳到香港，匯聚大灣區音樂力量，發掘潛藏於城市與校園的實力唱將。經過重重篩選，最終八強名單正式誕生：劉峻毅、林守鈞、黃可泳、黃禮鍰、翟海晴、趙煦齡、張卓堯及康椿林，實力與風格兼備，勢必擦出激烈火花。其中5位參賽者劉峻毅、張卓堯、林守鈞、黃可泳及黃禮鍰（19日）親臨在馬鞍山舉行《JOOX 港樂新聲2026大灣區唱將大賽》新聞發布會，爭取觀眾與粉絲支持，更率先在台上接受鬥氣考驗。評判之一的實力派歌手彭家麗出席發布會，她表示主要看參賽者臨場表現。她提醒參賽者要多睡，保持休息，免得影嚮比賽當日表現。她說：「我的評審準則，覺得公正最重要，試過為一些歌唱比賽做評判，明明給予某位參賽者最高分，但最後結果九出入，對於造馬的比賽我好反感。」

彭家麗戲癮大發

最近彭家麗開設了抖音，看到很多以前自己演出劇集的片段，令她戲癮大發，希望有機會再拍劇。她說：「以前曾與蝦叔（關海山）合作過拍劇演父女，當時他跟工作人員說，很喜歡這個女仔，多些找她拍劇。但後來因為要專注唱歌，就減少了演戲。」她亦學過拍攝短片的課程，曾交過一段3分鐘的短片，當時找了港台一位女主持及王祖藍的妹妹參與演出，這是她第一份功課。她都有興趣再拍些短片，但她只能拍到其他人，如果自己演出，就要找人幫忙。

彭家麗手機被Hack

提到日前彭家麗的電話被Hack，騙徒透過她電話周圍發訊息向朋友借錢。她說：「我即時通知身邊所有朋友，不要中招。我有位朋友經微信支付過了一萬元給我，幸好騙徒拿不到錢。」大會評判除了彭家麗，更會在決賽夜邀請一位神秘嘉賓助陣，尚有多位重量級大會評判，包括：著名音樂人Pam Chung（鍾達茵）、唱片及演唱會製作人鄧永威（Amic Tang）、香港遊樂場協會副總幹事饒奕明、著名娛樂公司負責人簡銘進，從專業角度嚴選最具潛力新聲。

《JOOX 港樂新聲 大灣區唱將大賽》詳情

大會特別於（19日）假馬鞍山MOSTown新港城中心舉行《JOOX 港樂新聲2026大灣區唱將大賽》新聞發布會，透露決賽詳細內容及公布將於明日中午12:00起正式公開售票，票價為$380元及$220元。今次活動旨在以年輕新聲，為港樂注入鮮活能量，所以冠軍獎品之一是JOOX為冠軍製作一首歌並於網上推廣，成為年輕人出道做歌手第一步。