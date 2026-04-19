陳家樂每日自我懷疑 力求演技進步 得悉入圍爭金像影帝 崩潰爆喊｜名人雜誌

陳家樂入行20年，今年憑《像我這樣的愛情》入圍《第44屆香港電影金像獎》最佳男主角，是他首度爭奪金像影帝的寶座，他表示知道入圍時忍不住喊了出來，很開心得到業界的肯定，未來會繼續努力，笑謂視劉德華和古天樂為目標，指他們除了是演員也有其他身份，在每一個崗位都做得很好。而他近年也開始接觸幕後和音樂製作，笑言有意出歌，但仍在等待適合的時機。

撰文：黃佩麗 攝影：朱偉彥

陳家樂謙稱自己跟成為好演員還有一段距離，但也許正是不自滿，才能力求進步。

陳家樂在電影《像我這樣的愛情》中飾演的「阿健」，是一名為殘疾人士提供性服務的義工。雖然他外表健全，但內心卻隱藏着脆弱與創傷。故事講述他認識了患有腦性麻痺的女主角「阿妹」（廖子妤飾），兩人從一段服務關係開始，逐漸發展出一段互相療癒、超越傳統的深刻情感。阿健這個角色與身體殘疾但內心開朗的阿妹形成強烈對比，探討了兩個受傷靈魂如何互相慰藉與扶持，二人的精湛演技備受肯定，他們憑該戲分別入圍金像獎最佳男、女主角，亦是二人首度爭奪金像影帝、影后的寶座。

宣布入圍前扮冷靜

陳家樂入行20年，一直專心鑽研演技，珍惜每一個演出機會，每次有作品上映，最期望就是聽到同業和觀眾的意見，每當有人讚他有進步時都很開心，而今次憑《像》片入圍金像影帝，是業界對他最直接的支持和鼓勵，他回想知道入圍一刻的情況，由扮無嘢到喊出來，情緒起伏甚大。



「相信每個演員拍戲時都不是為攞獎，我只想演好每個角色，但今次電影上映後，唔少人都話我做得好，話我有機會，開始令我諗多咗。宣布入圍名單當日，我都盡量保持平靜，不想對提名有太多期望，甚至是刻意不看直播，當日我有些事要處理，但又有好多朋友提我要看，他們比我更緊張，覺得是我入行20年來最近個獎的機會，我都跟他們說睇到就睇，最後我和太太（連詩雅）在一個地方坐低看，我就扮不經意，但太太好緊張，係咁捉住我隻手話就到啦，直到我見到衛詩雅的表情時，即刻就演唔到落去，我都崩潰到喊咗出來。」

對手強勁 仍然有自信

陳家樂又指太太一直都對他有信心，看完戲後也表示很喜歡，覺得與他過去的演出很不同。講到他在戲中有大膽演出，問到太太可有說下次可以更大膽？陳家樂表示沒有問太太這個問題，而且她也不能介意，只要他決定去做，太太都會很支持。



陳家樂首度爭影帝，他的對手也不容忽視，包括憑《私家偵探》及《尋秦記》兩部作品雙料入圍的古天樂、影帝級人馬《捕風追影》的梁家輝，以及《金童》的張繼聰，當中古天樂在《第32屆香港電影評論學會大獎》中憑《私》片獲最佳男演員，梁家輝亦在導演會年度頒獎禮中獲頒最佳男主角。陳家樂表示每一位候選人都是非常厲害的演員，「我有看其他候選作品，張繼聰在《金童》有好大突破，我很喜歡古天樂在《私家偵探》的演出，梁家輝直情是教材級演技，我對自己都有信心，盡了努力去演，希望有機會。他們都是強勁的對手，其實好難講邊個演得好就一定會有獎，因為每位投票的評審都有自己的那把尺，無話邊個機會大些。」

不羨慕衛詩雅有攞獎運

陳家樂是頒獎禮稀客，問到可曾懷疑過自己的演技？他笑言每一日都在懷疑自己，但不是因為獎而懷疑，而是每一日都覺得自己是否不適合做這行，覺得自己與成為一個好演員還有一段距離，「我經常在想，究竟點做才是最好？點樣才會有進步？每一日都想得很多，但對提名或獎項就無特別想太多，拍戲最重要是享受過程，不會因為覺得這個角色特別有發揮，就覺得會有獎，也很少在完成演出後去想會有甚麼成績，得到觀眾的認同已經很開心。」



講到好友衛詩雅是頒獎禮常客，他表示沒有羨慕過對方，但有想像過如果自己能夠上台要多謝甚麼人，笑謂在銀色旅途上有很多想感謝的人，會統統記下來，免得有機會上台時會講漏任何一個。

想似劉華古仔般厲害

陳家樂在演藝路上有很多人想感謝，也有視為奮鬥目標的偶像，笑言古天樂和劉德華都是他的目標，並曾與二人合作過，「好榮幸與他們都有合作過，能夠近距離有過對話，聽他們分享經驗，也有好多私下的聊天，覺得他們好勁又專業，即使投入工作，也不會令身邊的人緊張，令大家都想做好同一件事。最勁是他們有好多不同範疇的崗位，每一個崗位都做得很出色。好似古天樂是演藝人協會會長，會中有很多事要處理，他都親自落手落腳去做，為行業付出很多，希望自己日後有能力時都可以像他一樣。」

望能再追音樂夢

電影圈正值寒冬，陳家樂不諱言近2年的確是少了工作機會，但無工開時也不會賦閒在家，趁有時間積極裝備自己，透露最近正在學習製作音樂，笑言仍有音樂夢，「我之前都有寫過一些歌，又有夾band玩結他，但都很小學雞，對做音樂有興趣，但搵監製幫手都要錢，我無budget，哈哈。我又喜歡問東問西，次次都問人都怕煩到人，現在有AI最好，一有不明先問AI，它會教我點做，有初步認識後再問監製，就會比較容易問到一些精準的問題，人地答你都易些。」不過出歌都是很初步的想法，他也不想為出歌而出歌，希望是在有意義的情況下讓大家認識他的另一面，「如果要在歌曲上講到我的想法，最好就是自己寫埋詞。我有試過寫，但真的很難，就算覺得自己寫得很工整，以為好好，但一唱出來才發現很難咬字，個音很難唱出來，原來填詞都是一個學問，我仍有很多事要學。」

化妝：Khaki Yan 髮型：Kenrick Siu

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