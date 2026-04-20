張慧儀曾花百萬醫患心臟病養子 22歲Hanson近況罕曝光 養母訴心聲極感動：他治癒了我

90年性感女神張慧儀是1992年馬來西亞怡保區華裔小姐冠軍，當年來港出戰華姐，落敗後留港發展。張慧儀近年淡出幕前，專心照顧患有先天性心臟病的養子張晃維（Hanson），近日張慧儀罕有帶Hanson到廣州出席世界孤獨症日（World Autism Awareness Day）的公益講座，分享作為母親的心路歷程，母子情深的畫面感動不少網民。

張慧儀養子精神好

張慧儀近日在IG曝光近照，見到她與養子Hanson穿上黃色的「母子裝」一同出席活動，地點顯示為廣州。張慧儀的養子已長大成人，22歲的Hanson戴上眼鏡，精神奕奕面露微笑，看起來氣色相當不錯，與母親並肩而坐，場面溫馨。55歲的張慧儀保養得宜，身穿黃白間條襯衫配搭白色長褲，在台上發言時自信從容，分享兩母子的故事。

張慧儀感性發文

活動結束後，張慧儀在IG上感性發文，重提領養Hanson的經過，以及兒子的病情。張慧儀寫道：「他是我生命裡一個特別的相遇，我選擇了他，他也選擇了我。他帶著先天性心臟病來到我的世界，但慢慢我才明白，被治癒、被教會愛的人，其實是我。」

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張慧儀用愛點亮孩子

張慧儀出席的活動，用愛點亮「星星的孩子」，她坦言看到許多家庭為孩子默默努力，讓她更堅信雖然這條路很長，但每一步都至關重要。張慧儀最後以一句「他們不是孤島，只是需要一座橋」作結。

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張慧儀當年落選華姐後留港發展，憑出眾外貌和豐滿身材，成為一代性感女神。張慧儀曾與盧慶輝、拉丁舞王霍紹裘拍拖，卻在2003年爆出遭未婚夫家暴，感情破裂後張慧儀往內地發展。在張慧儀人生低谷之際，在北京遇上被遺棄街頭、患有嚴重先天性心臟病的Hanson，領養Hanson外並為他改名張晃維，從此母兼父職棄影從商。

張慧儀為子花百萬醫藥費

Hanson於2018年接受以人工導管將上下腔靜脈連接至肺動脈的心臟手術，張慧儀不惜花百萬醫藥費，為養子治療心臟病，幸而Hanson手術後康復情況理想。因為心臟問題，Hanson的面色以往經常因缺氧而發紫，現從近照見到他面色紅潤，張慧儀一定十分安慰。張慧儀近年攜子搬返香港生活，並全面復出回歸幕前。

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