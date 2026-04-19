試真D丨江美儀怒轟百元海鮮餐似中伏被嘲冇腦 江媽媽慘被「問候」女兒爆SEED代母反擊

江美儀近日與周嘉洛、吳業坤、朱敏瀚等人在TVB綜藝節目《試真D》組成「星級試伏員」在內地探店，播出後話題多多，在日前播出的一集，江美儀在惠州探店時叫了一個僅118元人民幣的「7餸海鮮餐」團購套餐，結果出現貨不對辦，她狠批海鮮賣相似「灰甲」並稱「我直情覺得惠州政府要處理吓呢件事！」

江美儀留言反擊被人身攻擊

節目播出後，惹來網民兩極聲音，有人說：「咁大個人都唔用腦嘅，兩舊水唔駛比咁多嘢妳食？ （人啊媽就生個諸葛亮，妳啊媽就生個X一樣）。」結果江美儀留言反擊：「多謝你，你可以評論我但請你不要評論我媽媽。」雖然江美儀外表似烈女，但梁思浩爆料稱江美儀有不少被蝦經歷並曾爆喊致電訴苦：「點解佢哋要咁樣蝦我？」

相關閱讀：周嘉洛一晚三節目變霸屏男神 《試真D》超強胸肌加麒麟臂令觀眾分心 網民：淨係睇佢都飽

江美儀高調反擊得到逾萬人點讚

江美儀高調反擊不單得到逾萬人點讚，更有說：「好睇呀，我撐你呀，平都預咗（質素差），但起碼食得落口，唔係臭嘅。」、「你有嗰句講嗰句無問題呀。」、「俾邊個都唔happy啦，貨不對辦，網民唔需要講人哋+人哋娘親既。 你有嗰句講嗰句無問題呀。」、「美儀，認真你便輸了！通常話人個個好快就受返回馬槍，唔識尊重人嘅人唔需要評論。」、「原來2嚿水唔係錢，好多人看評論搵嘢食，檔家做得生意最基本比人食得落口，壞死海鮮致命性細菌感染、急性中毒以及嚴重的過敏，唔得反映出嚟絕對恰當。」、「如果唔係欺騙，檔樣就唔會退錢畀你哋！你哋亦都好公道，即場叫嗰啲海鮮有照俾錢。」不過有人說：「覺得女主持有啲mean同好惡。」

江美儀被好友梁思浩爆料有被蝦經歷

與此時時，江美儀日前接受《一周星星》訪問，期間被好友梁思浩連環爆料，試過有次與江美儀及其他朋友在酒樓飲茶，結果江美儀竟嗌了100 籠點心，江美儀回指自己確實食極唔肥兼食量驚人。梁思浩還指外表硬朗、兼看似很惡的江美儀，其實有不少被蝦經歷：「其實你哋覺得佢惡啫，我識咗佢二十五年，其實有陣時我要氹返佢轉頭。有一日佢打畀我：『嗚嗚……點解佢哋要咁樣蝦我？』…有時你哋覺得美儀惡，其實我覺得佢係唔想畀人蝦，因為喺娛樂圈蝦佢嘅人都唔少。」

相關閱讀：江美儀性感睡袍照回饋網民 《名媛望族》霸氣對白被製鈴聲瘋狂洗版 「黑絲旋風」再度刮起睇到眼凸

周嘉洛超強巨胸及麒麟臂非常突出：