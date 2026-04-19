金燕玲學霸女兒Emma近照罕曝光 氣質出眾不輸女明星 去年流出婚照秘嫁外籍型男

資深傳媒人汪曼玲近日在facebook分享了與「配角天后」金燕玲的合照。汪曼玲透露金燕玲女兒Emma從英國返港探親，母女罕有地一同露面，齊齊合照留念，同場的還有大導演許鞍華。汪曼玲在帖文中寫道：「好耐冇見到金燕玲，中環吃飯竟然巧遇。還有由英國回港探望她的女兒Emma。從baby開始已看著她長大，如今36歲已經結婚，時間過得真快。」

Emma已婚定居於英國

照片中，Emma留著一頭長髮，五官精緻，笑容甜美，氣質十分出眾，完全繼承了母親金燕玲的優良基因。雖然Emma並非圈中人，但其亮麗外型絕對不輸女明星。據悉，Emma長年於英國生活。去年3月，一名婚照攝影師在Threads上載了兩張金燕玲的家庭照，並寫道：「早前幫金燕玲小姐同女兒Emma影了一輯家庭照，一個中式造型與一個時尚造型，兩個造型喺佢哋身上都非常優雅！」照片中，Emma穿上白色婚紗，而在另一張合照中，金燕玲與女兒Emma一同穿上傳統中式裙褂，Emma更戴上龍鳳鈪，身旁還站著一位外籍型男，相信就是Emma的丈夫。估計當時是為慶祝女兒出嫁而特意拍攝家庭照留念。

相關閱讀：金燕玲自爆當蘇施黃「只係水泡」 坦言抗拒同性戀只認「半個攣」：我同佢唔係愛情

金燕玲離婚後重返演藝圈

現年71歲的金燕玲，演技備受肯定，但感情路卻曾經歷波折。她經歷過兩段失敗的婚姻，第一段婚姻在21歲，維持了6年便告終。至1989年，她與英國執業大律師Robert Wong奉女成婚，誕下女兒Emma，但因男方出軌，最終在女兒支持下決定離婚。

金燕玲曾在訪問中透露，是女兒鼓勵她回香港發展事業，這才讓她屢獲「最佳女配角」殊榮。她更曾在得獎時感性地感謝女兒：「多謝我個女Emma，對不起媽媽不可以和你一齊在英國生活，但你好乖，才令我得到這個獎。」據悉，Emma畢業於機械工程系，一直在英國工作及生活，母女雖分隔兩地，但感情極為深厚，常常靠電話維繫感情。

相關閱讀：「金燕玲乖孫」鹹魚大翻身！逆襲成功決打造過氣藝人擺攤街 率眾星北上再創事業

金燕玲獲蘇施黃照顧苦盡甘來

近年，金燕玲最為人熟知的，是她與香港著名電台主持蘇施黃（阿蘇）的多年情。兩人互相扶持，關係早已昇華為家人。尤其在金燕玲兩度抗癌（子宮癌及乳癌）期間，蘇施黃一直陪伴在側，給予無微不至的照顧和支持，可謂情比金堅。相信即使女兒Emma未能長伴在旁，有蘇施黃的照顧，亦能讓她安心。

相關閱讀：金燕玲榮升外母？家庭照激罕曝光34歲女疑嫁外籍型男 愛女讀機械工程定居英國