「金燕玲乖孫」鹹魚大翻身！逆襲成功決打造過氣藝人擺攤街 率眾星北上再創事業

曾經在TVB處境劇《同事三分親》飾演金燕玲乖孫的蔡淇俊，雖然當時相當入屋，但可惜後勁不繼，劇集播出後久久未有代表作，演藝事業再次沉寂，星途麻麻的蔡淇俊在2014年宣佈離巢TVB後決定北上創業，先後開設米線店、火鍋店，但相繼結業收場，他更曾自爆慘蝕幾百萬，慘被網民封為「執笠界KOL」。

蔡淇俊幫助過氣藝人再就業

不過蔡淇俊未有放棄，近年轉戰直播帶貨及擺攤，憑秘製雞腳而翻身，生意搞得有聲有息，其後駐逾4,000呎的辦公室，不少過氣藝人北上找他合作，包括前TVB女星陳思齊、前E-kids成員林詠倫（Alan）等。最近，蔡淇俊雄心壯志計劃打造一個「過氣藝人擺攤街」，幫助過氣藝人再就業，實行物以類聚。

蔡淇俊成功搣甩「執笠界KOL」之稱

曾有「執笠界KOL」之稱的前TVB小生蔡淇俊，由經營實體店轉型當上網紅直播帶貨及擺攤，終於成功搣甩「執笠界KOL」之稱，變成「帶貨天王」，還有不少「過氣」藝人找他合作，包括「翻版朱玲玲」陳思齊、前TVB「御用小三」于淼等等，大家合力在街頭直播賣豬肉脯和雞腳等，蔡淇俊憑藉昔日積累的人氣，加上風趣幽默的直播風格，迅速吸引大批粉絲，曾創下5小時勁賺500萬的驚人紀錄而被封為「雞腳大王」。蔡淇俊近日在社交媒體上發布影片，宣布打造一條「過氣藝人擺攤街」，片中所見，蔡淇俊與陳思齊在印有「打造『過氣藝人再就業』平台」的大型廣告板前興奮地跳起，陳思齊忍不住大讚：「認識你這麼多年，你最威都係呢舖，真係拋頭露面呀！」

蔡淇俊打造一條過氣藝人擺攤街

蔡淇俊今次在創意產業園有廣告，心情當然興奮，他還說：「以前我喺公司係小透明人，今次咸魚翻身喇，嚟緊我有更加大嘅志向，就係打造一條過氣藝人擺攤街。」稱蔡淇俊做師傅的陳思齊坦言要改口：「我覺得跟咗你上嚟賣雞腳擺攤之後，我真係學咗好多嘢，好開心，終於可以做返我最鍾意嘅食嘢，可以邊買邊食。」蔡淇俊亦有感謝陳思齊：「因為我這個夢想，叫過氣藝人叫再就業，我同好多藝人都傾過，很多都唔睬我，唔認同，但係我一問你，你就第一時間嚟撐我，物以類聚，係能行得通，我哋已經幫你行咗前面嘅路， 大家加油！」

