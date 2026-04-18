前TVB體育主播伍晃榮逝世18周年 伍家銳悼念亡父「爸，Missing you」 徒弟伍家謙憶恩師

前TVB體育新聞主播伍晃榮，憑藉其獨特的報道風格及金句「波係圓嘅」，深受觀眾喜愛。 可惜天妒英才，伍晃榮於2008年4月17日因白血病引致器官衰竭逝世，終年67歲。昨日（4月17日）正是他逝世18週年的日子，曾與他共事的徒弟、同為前體育主播的伍家謙一如往年，在社交平台上載長文悼念恩師，分享昔日點滴。伍晃榮的兒子伍家銳亦在Threads上發文：「爸，Missing you everyday for the past 18 years」（爸，過去18年每一天都掛念你），短短一句盡顯對父親的思念。

伍家謙分享伍晃榮「火星文」電郵

伍家謙在文中以一封塵封已久的Hotmail電郵揭開序幕，憶述在2006年，退休後的伍晃榮移居美國，在那個還沒有智能電話的年代，兩人決定以電郵保持聯絡。伍家謙笑言自己當時文筆有限，只能寫出「Hello伍生你幾好嗎？Sorry呀一直冇搵你，因為好多嘢做呀一返屋企就想訓喇」，竟收到恩師越洋的「錯字提醒」。由於伍晃榮的電腦沒有中文輸入，他便以自創的廣東話拼音回覆，指出伍家謙將「瞓覺」錯寫成「訓覺」，更幽默地自詡「退休之後仲好醒目」。這個微小的細節，讓伍家謙感受到恩師對文字的嚴謹，即使閒話家常，也不容有失。

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伍家謙多謝恩師昔日高壓管教

正是這種對細節的執著，深深影響了伍家謙的職業生涯。他坦言，與伍生共事的兩年多是「高壓」的，但正因如此，才讓他從一個粗心大意的新人，蛻變成一個對自己有嚴格要求的人。他寫道：「原來，當一個你佩服嘅人曾經用一套標準去要求你，而你又知道方向正確嘅話，咁到你往後人生做任何一件相關嘅嘢，你都會不知不覺咁用同一套標準去要求自己。」時至今日，無論是撰寫長文還是幾十字的社交媒體帖子，他都會反覆檢查，確保語意、標點、用字皆準確無誤，這種潛移默化的影響，讓他明白到當初以為的「嚴苛」，其實只是作為傳媒工作者的基本底線。

伍家謙每年出文悼念否認抽水

伍家謙每年4月17日，都會發文紀念，形容這天像考試般，將文章呈給伍生過目。雖然今年因工作繁忙而「遲交」，但他仍不忘向年輕一代推薦伍晃榮先生的經典報道，希望大家記得「香港曾經有一位很出色很出色的體育新聞報道員」。 面對外界可能出現的「抽水」批評，他如今已能坦然面對，做好自己的事就足夠。

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前體育主播伍家謙腳傷惡化